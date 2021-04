18 abr 2021

Después de que Mediaset decidiera finalizar al emisión de 'Mujeres y hombres y viceversa' y de que haya terminado 'La isla de las tentaciones', Nagore ha desaparecido de la televisión y esperamos que sea por poco tiempo. Un hecho que ha provocado que deje de enamorarnos con looks ideales como este con vestido de H&M y botas de Mango o este otro con una original camisa larga de Zara. Sin embargo, en este tiempo ha estado explotando su papel como influencer y en su perfil de Instagram hemos fichado unos vaqueros de Zara que parecen ser sus favoritos y que van a hacer la competencia a estos bordados que arrasan entre las influencers.

Nagore compartió unas imágenes para actualizar su perfil de Instagram en las que aparecía luciendo unos vaqueros que le sentaban de lujo. Y como nos han gustado tanto, nos hemos puesto manos a la obra para buscar el modelo exacto que ella lleva en dichas fotografías. Después de un exhaustivo estudio y de que ella desvelara de que se trata de unos jeans de Zara, hemos dado con ellos.

Hablamos de los Jeans ZW The 90's Full Lenght que están caracterizado por una pernera larga y ancha que tienen el talle muy alto. Cuestan 29,95 euros y es un diseño azul medio que lleva zonas desteñidas en la pernera y el bajo deshilachado. Están disponibles desde la talla 34 a la 44 y puedes encontrarlo también en azul lavado con rotos.

Nagore apostó por un look de básicos muy fácil de copiar y con el que siempre se acierta. Añadió una camisa blanca con cierre de botones y bolsillos de M24 begood! que cuesta 99 euros y es súper ponible. Por último, completó el look con unas zapatillas Converse blancas de plataforma dentada. ¡Ideal!