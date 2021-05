27 may 2021

No nos cansamos de las flores y las famosas e influencers tampoco. Dan un aire desenfadado a cualquier look que resulta muy rejuvenecedor. Y no hay nada más primaveral que un vestido con un estampado de este tipo, ya sea corto o midi.

En esta ocasión es Laura Matamoros quien nos ha conquistado con una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde la hemos visto con un look made in Spain de lo más favorecedor. Si tú también quieres lucirlo, sigue leyendo.

Se trata de un vestido de la nueva colección Al Fresco de la firma española Sophie and Lucie. Es de corte mini, por lo que alarga mucho las piernas. El escote es redondo y la falda entubada tiene un bonito fruncido.

Está confeccionado únicamente con algodón y en la web todavía lo puedes encontrar en todas las tallas, desde la 34 hasta la 42. Pero tenemos una mala noticia y es su precio, pues cuesta 189,95 €.

Si se sale de tu presupuesto, no desesperes. La buena noticia es que hemos encontrado algunas alternativas más baratas. Si bien no se trata de copias idénticas, cualquiera de ellas es una buena elección para conseguir el look primaveral que estás buscando.

Pull&Bear tiene un vestido muy similar al de Sophie and Lucie pinit

La primera opción es un vestido mini que hemos encontrado en Pull&Bear. Su estampado de tonos verdes es muy similar al de Sophie and Lucie. Tiene un precio de 22,99 €.

El vestido de Zara cuesta 25,95 € pinit

Zara nos trae otra interpretación del vestido de flores. Tiene el escote recto, la manga abullonada y el bajo acabado en volantes. Su precio es de 25,95 €.

H&M tiene la alternativa más barata pinit

H&M tampoco podía quedarse atrás y nos ofrece un vestido beige claro con estampado floral en tonos rosas. Es la opción más barata, ya que solo cuesta 19,99 €.

De esta forma, incluso los bolsillos más ajustados podrán sumarse a esta tendencia tan alegre y rejuvenecedora. Pero date prisa si no quieres quedarte sin el tuyo.