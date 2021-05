26 may 2021

Compartir en google plus

Seguro que ya sabes que Helen Lindes se ha convertido en una nuestras mujeres favoritas a las que seguirle la pista. Después de que arrasara en 'El Hormiguero' con este vestido verde de Alta Costura low cost, no dejamos escapar ningunos de los looks que lleva la modelo. Si te gustó su look de entretiempo con vaqueros anchos y chaqueta de Uterqüe, espera a ver el último outfit que ha lucido en redes. ¿Quién dijo que los vestidos de flores eran aburridos? Este midi que ha llevado Helen es... ¡Lo más!

Escoger un vestido de flores en primavera parece la opción fácil y la más obvia, sin embargo, en ocasiones el menos es más y esta prenda puede ser la más acertada. Y es algo que ha demostrado Helen Lindes más que bien. Y es que, a veces no se trata del estampado, sino del diseño. Helen ha presumido en Instagram de un vestido de largo midi con un bonito corte recto y unas mangas largas fruncidas en el hombro que estilizan y sientan de lujo. Todo ello con una abertura lateral que le da un toque muy sexy y acompañado de un estampado floral en tonos verdes, rojos y marrones súper favorecedor.

Se trata de un vestido de Maggie Sweet que costaba 69,95 euros y que ahora puedes comprar rebajado en su página web por 52,45 euros. ¡No está nada mal! Además es una prenda muy ponible. Helen lo combinó con unas sandalias de tacón, sacando su versión más arreglada, y añadió un cinturón para definir la silueta y ajustar más la prenda. Sin embargo, es una prenda que también podrás usar con zapatillas y conseguir un look para el día a día perfecto. ¡Nos encanta!