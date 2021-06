2 jun 2021

Los vestidos midi nos traen esta temporada diseños súper apetecibles con los que apetece llenar tu armario tanto si apuestas por el favorito de famosas e influencers como si te decides por el blanco que ha revolucionado Instagram. Y ahora hay un vestido midi que está arrasando en Stradivarius y sienta de maravilla en todas las tallas. Y lo mejor es que viene con uno de los detalles estrella más favorecedores del momento.

Porque la firma de Inditex ha apostado por el cut out para hacer de este vestido un must si buscamos un look favorecedor e impecable que podemos lucir con todo tipo de sandalias.

En color crudo y de diseño midi, el vestido midi cut out de Stradivarius ha llevado los cortes a la parte superior de la prenda, convirtiendo la tela del pecho en una especie de bikini que queda unido a la falda por el centro, creando un favorecedor escote de pico.

Con tirantes finos y falda con vuelo, el bajo queda por debajo de la rodilla. El diseño top es similar en la espalda, aunque sin escote.

De diseño degradado de tejido con textura, este bonito vestido tiene un precio de 19,99 euros y está disponible únicamente en las tallas L y XL.