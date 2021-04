26 abr 2021

Compartir en google plus

A pesar de que Sara Carbonero ha centrado el contenido de sus redes sociales en el programa de radio que presenta, lo cierto es que sus looks siguen sin pasar desapercibidos. Con los rumores de que podría estar enamorada de nuevo, la periodista continua inmersa en su trabajo y sus hijos ajena a todo lo que se ha comentado después de conocerse su separación con Iker Casillas. Por ello, Sara comparte a diario fotografías de lo que sucede en la radio y ha sido ahí donde hemos fichado (sus seguidores también) un vestido ideal de Zara que vas a querer copiar en cuanto se lo veas.

Fue en la entrevista con Ismael Serrano donde Sara Carbonero decidió estrenar una prenda que ha causado el revuelo en las redes por su bonito diseño. La presentadora escogió para dicha cita un vestido blanco de largo midi y con un bonito escote redondo que ha gustado muchísimo a sus seguidores. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para dar con él y poder copiárselo y... ¡Sí, es de Zara!

Se trata de un modelo de edición limitada, un vestido de punto que tiene el cuerpo ceñido con unas bonitas mangas abullonadas y la falda midi acampanada. Dos partes de la prenda en tejidos combinados que hacen que se adapte a la perfección y siente de maravilla. Cuesta 39,95 euros y ha gustado tanto que ya está agotado las tres primeras tallas: la S, la M y la L.

Además, nos encanta como lo ha combinado Sara que ha conseguido un look de entretiempo perfecto. Añadió una biker de efecto piel en color negro con la que aportó ese punto rockero al look y un bonito recogido con una trenza de raíz con la que dio un toque romántico. Una combinación perfecta de la que no sabemos el calzado, pero que desde la redacción proponemos llevar con unos botines negros. ¡Nos encanta!