4 ene 2019

Brisa Fenoy es la protagonista de nuestro primer número del año de la revista, y en una entrevista 'de cerca' nos cuenta que "quiero cambiar el mundo". La mujer que se negó a ser un producto de las discográficas , hoy no oculta que tiene una misión: convertir el pop urbano y con ritmos latinos en un espacio de no agresión para las mujeres. Lo logró con su canción 'Lo malo', interpretada por Aitana y Ana Guerra, y ahora, recoge ese espíritu en nuevos himnos optimistas.

Y es que 2019 está llamado a ser el año de las mujeres, doce meses para luchar por la igualdad después de que, en 2018, el feminismo se hiciera popular y lograra instalarse en el centro del debate público. Pero mucho de lo que se pidió en las calles fue papel mojado en las instituciones: por eso, este año de elecciones será decisivo. ¿Logrará, por fin, la agenda antiviolencia de las mujeres entrar en los programas electorales y en los presupuestos? ¿Se convertirán las demandas en leyes? A partir de ahora, la visibilidad ya no será suficiente.

Pero en este primer número de 2019 de Mujerhoy hay mucho más. Te contamos cómo medir tu edad y tu grado de madurez según Instagram; te mostramos las tendencias en 'Technicolor' que nos trae enero y también qué 'se piden' por Reyes los grandes nombres de la moda y el diseño; y en el apartado 'beauty' te desvelamos todo lo que nos contó en Londres Cara Delevingne; cómo recuperar nuestra piel después de los excesos de la Navidad y cuáles son los 'gadgets' de belleza que necesitas incluir en tu rutina de ciudados.

¡Pero la cosa no queda ahí! Si entre tus propósitos de Año Nuevo está dejar de fumar y perder unos kilos (y grasa), nosotras te ayudamos a conseguirlo. Por no hablar de los consejos que te damos para que las conversaciones con tu pareja no sean un diálogo de sordos...