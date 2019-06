28 jun 2019

¡Esta semana llegamos a los quioscos llenas de frescor! La diseñadora e influencer Lourdes Montes, nuestro rostro de portada y madrina del GoNatural, nos muestra las tendencias más naturales del verano y aprovechamos para contarte cómo ir trendy y eco a la vez (la huella ecológica de la fast fashion es altísima), para hablarte de remedios naturales, para debatir sobre lactancia natural y para contarte toda la verdad y nada más que la verdad sobre la fruta (no, no engorda; no, tomarla por la noche no es peor).

Hablamos con Susan Wojcicki, CEO de YouTube, y con las jóvenes artesanas que están revolucionando la industria. Reflexionamos, una vez más, sobre el machismo y terminamos de la forma más deliciosa posible con nuestro especial gourmet: tendencias foodie y recetas con temperaturas bajo cero para combatir la ola de calor.