16 ago 2019

Nuestra portada de este número está protagonizada por los seis rostros que invadirán las pantallas de los televisores y cines los próximos años. Hemos reunido a Valentina Zenere, Pepe Barroso, Begoña Vargas, Alejandra Onieva, Ignacio Montes e Ivana Baquero para que nos cuenten todo sobre sus proyectos al frente de las series más ambiciosas. El futuro de la televisión y el cine es suyo. Quédate con su cara porque seguro que te van a impresionar.

Y desde lo más joven a lo más veterano. Nos reunimos con la escritora, editora, filántropa y millonaria Sigrid Rausing. Una mujer fascinante que no duda en opinar de los tiempos que corren y de su experiencia en el mundo editorial. Con ella hablamos de hacia dónde va el mundo... y nuestro siguiente reportaje de actualidad no expone en qué punto estamos, al menos, en el amor. ¿Es posible tener un amor de verano en la era del #Me Too? Sí, se puede, pero repensando las reglas del cortejo.

Nuestros consejos para salvar tu pelo después del largo y cálido verano; un reportaje en el que te contamos toda lo que dice la ciencia sobre el calcio, cómo conseguirlo y cuánto necesitas realmente; un precioso relato de amor escrito por Ángela Becerra y el decálogo para convertirte en un viajero 100% Eco, completan la recta final de un número que no podrás parar de leer.