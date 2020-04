8 abr 2020

“Nadie está solo en esta guerra. Una persona sola, un país solo, no puede ganar esta batalla. Solo ganaremos la guerra haciendo frente común”. Así de contundente se muestra Donatella Versace en la entrevista exclusiva que ha dado a Mujerhoy desde su casa de Milán, donde lleva semanas confinada. La mujer más famosa de la moda italiana, la embajadora de excepción del “Made in Italy”, cumplirá 65 años el próximo 2 de mayo, pero no podrá celebrarlo con sus hijos ni con sus amigos, a causa de la crisis del coronavirus. “Tengo muchos amigos en España, pienso en ellos mucho y trato de ayudarlos tanto como puedo”, asegura. Sin embargo, Donatella reconoce sentirse una privilegiada “desde la seguridad de su hogar”. Desde allí nos habla de cómo está viviendo esta situación provocada por la pandemia y cómo afronta el futuro. Pero también de sus rutinas diarias, de sus miedos (“Soy positiva por naturaleza y siempre veo el vaso medio lleno. Dicho esto, sería inhumano no estar asustada”) y de la esperanza que ha depositado en toda la sociedad para salir reforzados de la catástrofe: “Creo en el poder del cambio. Podemos construir un mundo mejor para nosotros y para los que vengan después estando unidos, trabajando juntos, aceptando que no somos iguales y que esas diferencias nos hacen ser quienes somos. Incluso con los gestos más pequeños contribuimos al cambio. Solo haciendo un frente común podemos alumbrar un futuro más brillante para todos”, afirma con convicción la diseñadora.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la otra protagonista de este número de Mujerhoy. Afectada también por la pandemia, gestiona desde su cuarentena una crisis que ha convertido a Madrid en el kilómetro cero de la epidemia en nuestro país. Una crisis que nos une todas las tardes en los balcones, que está sacando lo mejor de muchos ciudadanos y que va a darnos la medida exacta de nuestros políticos. “Hago lo que puedo, pero sé que otros muchos políticos de otros partidos, también”, asegura desde la habitación del hotel donde vive confinada tras dar positivo en las pruebas de detección del virus. “Me voy a la cama con la cabeza llena de preocupaciones; la pandemia va por delante y tú por detrás”, reconoce la presidenta, quien asegura que “esto es lo más duro que puede vivir un político y, sin embargo, es lo que más sentido le ha dado a mi vocación de servicio público”.

¿Tienes problemas para asumir los cambios que ha traído esta crisis mundial? Pues tenemos la solución: tener una mente flexible. La flexibilidad cognitiva es la habilidad del cerebro que puede ayudar a afrontarlos e, incluso, a encontrar algo positivo en ellos. “A veces nuestras vidas cambian sin avisar y no las podemos controlar. Tener una buena flexibilidad cognitiva para adaptarnos a una nueva situación hará que aceptemos las circunstancias inesperadas de la mejor manera posible”, apunta la neuropsicóloga Estefanía Egea Miguel. Hacer pequeños cambios en la rutina diaria, dejar de estar sobreinformados, resetear la mente y trabajar la aceptación como forma de inteligencia pueden ayudarnos. Así que... “sé un junco, my friend”.

Además, los looks que luciremos cuando, por fin, lleguen los días de sol y las largas jornadas al aire libre con las que todos soñamos; un máster en tónicos para saber los que mejor le van a tu piel según tus necesidades; y las mejores ideas para convertir una coyuntura adversa en una oportunidad de descubrir nuevas habilidades, sanar emociones y, quizá, mejorar tu vida para siempre: desde aprender a relajarte con las manos haciendo cerámica o creando jardines en miniatura hasta hacer pan.