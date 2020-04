24 abr 2020

Creadora de series de éxito como “Big little lies”, de una marca de ropa y de uno de los clubes de lectura más seguidos de Estados Unidos, la actriz Reese Witherspoon ha sabido superar la imagen de rubia boba y encantadora que ofrecía en sus primeras películas, para reconvertirse en empresaria y llegar a ser una de las personas más influyentes de su país. Actriz desde los 14 años, superó las etapas de niña prodigio, joven promesa, estrella taquillera y novia de América y ganadora del Óscar por su interpretación en el biopic “En la cuerda floja”. Sin embargo, fue ahí cuando se dio cuenta de que Hollywood no tenía nada mejor que ofrecerle. “Aunque hice ganar mucho a los estudios durante años, no me tomaron en serio como cineasta. No creían que 25 años de experiencia pudieran aportar algún conocimiento sobre qué películas funcionan y cómo ajustarse al presupuesto”, ha dicho Witherspoon.

Pero en sus manos cayeron las galeradas de dos libros escritos por mujeres –“Perdida”, de Gillian Flynn, y “Salvaje”, de Cheryl Strayed–, que fueron los primeros proyectos de su compañía, Hello Sunshine. “Big little lies”, de Liane Moriarty, fue la siguiente novela de la que adquirió los derechos y la convirtió en una de las series más seguidas. Luego llegaron “The Morning Show”, la ficción en la que se ha reunido con Jennifer Aniston, “Truth be told” o “Pequeños fuegos por todas partes” (pendiente de estreno en España). Además, como productora, forzó a HBO a garantizar que actores y actrices ganasen el mismo sueldo por el mismo trabajo.

Hoy, produce películas, series, podcasts y un programa de entrevistas que ella misma presenta (“Shine on with Reese”); ha atraído a inversores como Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs; y todas las plataformas reclaman contenidos que lleven su sello. Además, su club de lectura, que inició en 2017, es uno de los más seguidos e influyentes. Y su firma de moda, Draper James, se mantiene fiel al espíritu con el que nació: precios asequibles, prendas cómodas y sencillas, diversidad de tallas... Forbes estima que el valor de sus negocios es de 240 millones de dólares.

La otra gran protagonista de este número es Cori Bargmann, la neurobióloga norteamericana es una de las más influyentes del mundo, desde su puesto como directora de la rama científica de la Chan Zuckerberg Initiative, la organización filantrópica de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. “La ciencia se mueve más rápido cuando compartimos información. Esta crisis nos tiene que enseñar a trabajar juntos”, asegura Bargmann sobre la pandemia provocada por el Covid-19, en una entrevista a Mujerhoy. Durante esta crisis, la Chan Zuckerberg Initiative ha facilitado el acceso a test a los hospitales del área de San Francisco y algunas de las herramientas de análisis de datos que han ayudado a desarrollar han servido, por ejemplo, para confirmar los primeros casos de Covid-19 en países como Camboya. “Por primera vez en la historia, los científicos están compartiendo información a una velocidad increíble. En cuanto tienen resultados, los comunican. De esa manera, investigadores chinos pueden compartir información con los españoles o italianos para saber qué tratamiento funciona, qué enfermedades preexistentes son un factor de riesgo o si las embarazadas son vulnerables. La ciencia se mueve más rápido cuando compartimos información y esta crisis nos tiene que enseñar a trabajar juntos, a depender los unos de los otros”, explica Bargmann, que gestiona un presupuesto de 3.000 millones de dólares para los próximos 10 años.

