8 may 2020

La vida de Isabelle d’Ornano es digna de una novela. Hija de un conde y una princesa, nació en Varsovia, creció en Madrid (donde su padre fue embajador de Polonia y donde ahora vive una de sus hijas), estudió en Oxford, trabajó en Londres, se casó en París con otro aristócrata francés y es la cofundadora de una de las firmas cosméticas más prestigiosas del mundo, Sisley, una marca pionera en la fitocosmética desde 1976 y que ahora se encuentra presente en más de 100 países. La vida de esta gran dama de la cosmética ha transcurrido rodeada de nobles, políticos, banqueros, empresarios y celebridades que han marcado parte de la historia del siglo XX. Pero, a sus 82 años, sigue siendo una trabajadora incansable, que ha delegado en dos de sus hijos, Philippe y Christine, la gestión de la compañía, aunque sigue tomando decisiones y aportando su experiencia y sus conocimientos a la marca que creó con su marido, Hubert d’Ornano, fallecido en 2015.

Confinada en su casa de campo en la región francesa de Berry, d’Ornano habla con Mujerhoy en perfecto español de lo que ha supuesto para todo el mundo la situación que vivimos: “Esta pandemia nos hace ver, una vez más, que no hay que vivir el futuro, sino el presente”, nos dice, a la vez que señala que “es importante acertar en las decisiones que se tomen, que vuelva el turismo, que la gente quiera volver a comprar. Y también confío en que, en esa reconstrucción, haya un cambio de mentalidad, que permanezca la solidaridad y que seamos más ecologistas”.

Lo que sí ha sacado a la luz esta situación, según reflexiona la empresaria, es “la solidaridad de mucha gente que pierde el trabajo y, en vez de quedarse en casa, se apuntan como voluntarios”. En este sentido, considera que “es reconfortante la actitud que están teniendo los jóvenes. Estoy asombrada de lo que están haciendo por los mayores, de su solidaridad: van a sus casas a llevarles cosas, les hacen recados, hablan con ellos. Veo a la generación de los nietos con una actitud maravillosa, más cercana incluso que los hijos”, asegura.

Precisamente muchos de esos jóvenes forman parte de la Generación C, esos adolescentes que no querían perderse absolutamente nada pero que, a causa del coronavirus, se están perdiendo absolutamente todo: el primer amor, las salidas de fin de semana, el viaje de fin de curso... Porque si para los adultos, poner la vida en pausa es duro, para unos jóvenes en pleno proceso de autodescubrimiento, esta pandemia será parte integral de su personalidad. “Como en las generaciones que han pasado una guerra, su cohesión como grupo de edad será fuerte. “Somos los que pasamos la pandemia”, recordarán”, dice el sociólogo Víctor Renobel. Por su parte, la psicóloga Natalia Ortega considera que “si el entorno los acompaña en estos nuevos encuentros con ellos mismos, serán jóvenes con una mejor tolerancia a la frustración y más capacidad en la búsqueda de soluciones ante las adversidades”, en este sentido “el miedo lo tolerarán mejor porque ya han aprendido a lidiar con él”, reconoce la psicóloga.

La chef Elena Arzak aborda también las consecuencias de esta crisis. Los restaurantes fueron de los primeros en cerrar y serán, posiblemente, de los últimos en abrir. Mientras tantos sueñan con el placer de sentarse a su mesa, hablamos con ella del futuro de la alta cocina... y de la satisfacción (compartida) de guisar en familia. “Necesitamos más conciencia medioambiental y ecosocial. A la naturaleza hay que devolverle lo que nos da de una manera más justa”, asegura la chef.

Otra de las protagonistas de este número es Georgina Chapman, la diseñadora de Marchesa y exmujer del productor de cine Harvey Weinstein, que pidió el divorcio solo cinco días después de que estallaran las acusaciones de acoso y violación contra su marido. Poco más de dos años después, y mientras Weinstein espera a cumplir la primera parte de la condena que le mantendrá 23 años entre rejas, la diseñadora ha logrado reconstruir su futuro junto al actor Adrien Brody y salvar de la ruina su firma de moda.

La energía vital de la cultura “rave” y la apuesta por la artesanía marcan la moda de este número, a través de la nueva colección Paula’s Ibiza de Loewe, en el que también descubrimos los looks con los hombros al aire y los bolsos verdes que arrasarán esta temporada. Y en belleza, todos los consejos para recuperar el esplendor de tu melena: tratamientos anticaída, mascarillas, aceites y tintes que puedes darte en casa si aún no has decidido volver a la peluquería.