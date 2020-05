22 may 2020

Dicen que es la diosa más extravagante de la moda, que ha vivido sus más de 30 años de carrera, sin pedir perdón ni permiso. En su historial se acumulan una interminable lista de excesos, caprichos, desplantes y rabietas a los que la industria de la moda parece haberse acostumbrado, seducida por el magnetismo de su rostro y el hipnótico e inimitable contoneo de sus andares sobre la pasarela. Desde plantones en sesiones de fotos, hasta peleas con compañeras con arañazos y tirones de pelo incluidos; retrasos infinitos para llegar a los desfiles; peleas con agentes de policía en el aeropuerto, o el famoso arranque de ira que tuvo con su asistente, a la que acabó tirando el teléfono móvil a la cabeza y por el que tuvo que cumplir servicios comunitarios en Nueva York en 2007. Hoy, Naomi Campbell, llega a los 50 y asegura a Mujerhoy desde su apartamento en Manhattan: “Por fin estoy cómoda en mi piel. Quiero compartirlo y espero poder ser una figura que haga sentirse a las mujeres empoderadas”. “Nuestra relación va más allá de lo laboral. Hemos crecido juntas y eso ha creado un vínculo muy fuerte entre nosotras. Estoy muy orgullosa de la mujer en que se ha convertido porque es un ejemplo para las nuevas generaciones”, reconoce Donatella Versace, una de sus mejores amigas en la industria de la moda.

Camilla Läckberg, la reina de la novela negra nórdica, es otra de las protagonistas de este número. Se hizo famosa convirtiendo Fjällbacka en el pueblo con mayor índice de criminalidad (ficticio) del país. Pero hoy, después de escribir diez novelas y vender 26 millones de ejemplares en todo el mundo, no quiere apoltronarse en territorio conocido y, sin abandonar su obsesión por las mentes criminales, ha decidido explorar nuevos enfoques: el 26 de mayo publica en España “Mujeres que no perdonan” (Planeta), una historia de venganza que se lleva la premisa de “Extraños en un tren” a la época del #MeToo y que protagonizan mujeres despechadas en busca de oscuras venganzas. “Para mí, la venganza es algo simbólico que tiene que ver con recuperar el poder, algo que las mujeres están haciendo ahora a través del #MeToo”, explica la famosa escritora en su entrevista a Mujerhoy, que reconoce que España “el único lugar del mundo donde me siento una estrella de rock”.

Con Carmen Martínez de Pancorbo, directora gerente del Hospital 12 de Octubre de Madrid, revisamos la excepcional situación que han vivido los hospitales españoles, que intentan recuperar el pulso de la normalidad tras superar el pico de la pandemia. “La pandemia nos ha dado una tregua, pero no podemos bajar la guardia”, asegura la máxima responsable de uno de los grandes hospitales de la capital, que estuvo al límite de su capacidad en el momento más duro del Covid-19. “ Con la misma responsabilidad, disciplina y esfuerzo, tenemos que afrontar la reordenación del hospital. Como en una industria, hay que rediseñar procesos porque la “producción” va a ser diferente... El Covid no ha evaporado otros procesos, la gente ha aguantado más de la cuenta por miedo al contagio. Nos esperan unos meses duros. Ahora toca reflexionar sobre cómo abordar esto”, reconoce.

Analizamos también el fenómeno TikTok, la red social adolescente que ha atrapado a los adultos con sentido del humor, desparpajo ante la cámara y mucho ingenio. Y descubrimos su firmamento de estrellas, entre las que encontramos desde cantantes como Rosalía, Britney Spears o Justin Bieber, Lizzo, Aitana hasta los octogenarios Anthony Hopkins y Judi Dench.

Y, además, en este número de Mujerhoy te proponemos la moda perfecta para tomar las calles y convertirlas en la mejor pista de atletismo, te descubrimos todo lo que un buen baño puede hacer por ti, analizamos los mejores autobronceadores para ir ganando color, y te proponemos los mejores restaurantes para disfrutar de la alta cocina sin salir de casa.