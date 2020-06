12 jun 2020

Ella es una de esas personas capaces de ver siempre el lado bueno de las cosas: “De todas las situaciones adversas a las que me enfrento en mi vida, siempre intento sacar algo positivo”. Y en su música lo transmite. Aitana afronta con optimismo la nueva normalidad y se convierte en portada de Mujerhoy esta semana. La cantante, a punto de cumplir los 21 años, ha aprovechado el confinamiento –que ha pasado en Ibiza junto a su novio, el actor Miguel Bernardeau, y los padres de él, la actriz Ana Duato y el productor televisivo Miguel Ángel Bernardeau– para componer su nuevo disco y pensar en el futuro. Y de ello nos habla , en la entrevista que acompaña a una espectacular sesión de fotos, la última que pudo realizar en marzo, recién llegada de Los Ángeles y cuando estaba a punto de viajar a Colombia. “Me ha servido mucho para relajarme y ser más consciente de lo que se me viene por delante. He leído, he dibujado, he visto películas, he encontrado una estabilidad que antes no tenía. También he podido dejar aflorar la creatividad y preparar a conciencia proyectos como componer las canciones de mi segundo disco”, asegura. La cantante, que tiene previstos varios duetos musicales con cantantes y grupos internacionales, ha tenido sin embargo que suspender una intensa gira de conciertos por toda España, a excepción de la cita del 20 de diciembre en Madrid que, de momento, se mantiene. “Sé que mis sueños se pueden cumplir, pero debo trabajar con espíritu de sacrificio”.

La otra gran protagonista de este fin de semana es María Jesús Almazor, CEO de Telefónica España. Con ella hablamos de cómo la tecnología ha permitido superar estos meses y cómo puede ayudarnos a salir de la crisis. “Somos conscientes de la importancia del servicio que damos, y más en estos momentos –reconoce la máxima responsable de la compañía en nuestro país–. Hemos estado confinados con un nivel de confort importante y hemos podido continuar buena parte de la actividad económica. La red ha vertebrado la economía en estos meses”. Ella, que lleva 25 años trabajando en Telefónica, contribuyó a crear la red digital gracias a las que hemos podido comunicarnos, trabajar, informarnos, entretenernos... “Estos tres meses han sido un curso acelerado de formación digital y una experiencia piloto total de teletrabajo”, asegura. Nuestro país ha respondido muy bien a esta experiencia, pero ella considera que “el papel de la digitalización es clave para la vuelta a la normalidad, tanto social como económica. Durante los últimos dos años se ha dicho que la transformación digital es una necesidad, que las empresas que no lo hicieran no subsistirían. Y ahora hay que añadir la urgencia: la transformación digital hay que hacerla sí o sí, pero ya no podemos esperar más. Ayudará a la creación de empleo, a la riqueza, va a ser clave en el PIB y la competitividad del país en este mundo futuro. Pero me gustaría destacar que el futuro es mañana. Tenemos que abordarlo ya, no hay tiempo”.

En EE.UU., a la crisis sanitaria y la recesión económica se han sumado las movilizaciones contra el racismo. En el peor momento de la presidencia de Donald Trump, en Mujerhoy miramos hacia el que será su oponente en las urnas el próximo noviembre, el demócrata Joe Biden. Y hacia la mujer que está lista para convertirse en la próxima first lady de Estados Unidos, su esposa Jill Biden. Con mucha experiencia (ya fue segunda dama durante ocho años en la era Obama) y una fascinante historia personal, tiene un plan para dar nuevo significado al cargo. Ella sigue trabajando como profesora de Literatura y se plantea seguir haciéndolo cuando llegue a la Casa Blanca, algo que sería revolucionario, según explican los analistas políticos consultados.

Además, en este número de Mujerhoy, analizamos cómo van a cambiar nuestros hogares: mimaremos más los espacios exteriores, aunque sean pequeños, cambiarán los recibidores, crearemos oficinas y más espacios a medida para los niños, cocinaremos más y recibiremos mejor... Y todo ello siguiendo las últimas tendencias de decoración.

De ellas también nos habla la más internacional de nuestros diseñadores, Patricia Urquiola, que acaba de presentar una colección de objetos y mobiliario de viaje para Louis Vuitton, y con la que repasamos sus fuentes de inspiración, revisamos sus diseños emblemáticos y analizamos las perspectivas que plantea, desde el mundo del diseño, para nuestro futuro.

Y los mejores cortes de pelo para despertar las ganas de verano, los pendientes que marcan tendencia, el print animal que va a arrasar en la jungla urbana...