2 jun 2021

En cualquier decálogo sobre cómo aprender a dormir bien, aparece marcado en rojo la dieta. Y entre los muchos beneficios de un buen descanso está la ayuda para controlar tu peso. Si tienes problemas con los gases y la tripa hinchada sabrás cómo influye eso en tu sueño y, a la postre, cómo te estropea el nuevo día. Y si estás en plena cruzada contra el peso, para qué hablar. Pero tranquila, que hay solución. Saber qué cenar para dormir bien te ayudará a levantarte con la tripa deshinchada y afrontar el nuevo día absolutamente radiante y cargada de optimismo.

Un torso plano y tonificado no se consigue únicamente con unos cuantos abdominales, muchos esfuerzo y férrea voluntad. Tu estilo de vida tiene un enorme impacto en los esfuerzos por adelgazar y controlar tu peso. Y eso incluye tanto dieta como dormir bien. De acuerdo, no han inventado todavía una pildorita mágica para aplanar tu tripa. Pero hay algunas rutinas de salud rápidas que puedes hacer cada noche para ayudarte a adelgazar. Y eso empieza por saber lo que debes (y lo que no debes) ingerir en tu última comida del día.

Qué cenar para dormir bien empieza por la fibra

Si estás tratando de decidir qué es lo más aconsejable para tu cena, la elección es obvia: un alimento rico en fibra todas las noches. Los investigadores del Wake Forest Baptist Medical Center encontraron que, en el transcurso de cinco años, se puede llegar a reducir la grasa de tu estómago en un 3,7 por ciento por cada 10 g de fibra soluble que consumas por día. Puedes acompañar tu plato con unos guisantes para alcanzar fácilmente este objetivo de 10 gramitos de fibra. (enlace)

Tomar frutas que te proporcionen enzimas digestivas te ayudará a bajar la comida. Por ejemplo, piña, higos, papaya o kiwi. Y no te olvides de los fermentados con buenos probióticos para alejar de tu mente la visión de tu tripa en forma de globo. Y otro truco final: añade jengibre a tus comidas y bebidas, pues te ayuda a la expulsión casi inmediata de los gases intestinales.

Adereza tu cena con vinagre

En un estudio japonés, los investigadores encontraron que las personas que consumen entre 15 o 30 ml. de vinagre cada día tienen menos grasa en el estómago y una cintura más delgada en comparación con las personas que siguen dietas pero no toman vinagre. Eso puede deberse a que el ácido acético que tiene el vinagre ayuda al hígado a quemar mejor la grasa. Así que la recomendación es aderezar tu ensalada con un poco de vinagre o incluso beber un vaso de agua con una cucharada de este ingrediente al finalizar la cena.

Lo que debes beber: agua o té verde

La bebida es absolutamente crucial para dormir bien y no levantarte con la tripa hinchada por la mañana. Por favor, descarta la opción del alcohol. Ni siquiera una copita de vino. Y, por supuesto, nada de refrescos, algo inequívocamente relacionado con el aumento de la grasa abdominal. En su lugar, pasa a una opción baja en calorías o sin calorías, como agua con un chorrito de limón. O prueba con el té verde descafeinado todas las noches. Tiene ciertas sustancias, como sus catequinas, que pueden ayudarte a quemar grasa.

Lo que tienes que evitar

La lista de alimentos a evitar por la noche empieza por las verduras flatulentas (col, coliflor, brócoli, alcachofas, pimientos…). También es importante descartar el pan caliente, la pasta o algunas legumbres, al igual que los edulcorantes artificiales. Por descontado, elimina las cenas copiosas y muy condimentadas.