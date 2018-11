22 nov 2018

Es el diseñador (y también DJ) del momento. La revista Time lo ha incluido en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, gracias a su marca de moda urbana Off-White. Pero, además, el creador norteamericano de 38 años es un auténtico agitador cultural, la figura capaz de transmitir a las marcas más comme il faut el aire callejero, al tiempo selecto y al tiempo popular, que buscan para llegar a las nuevas generaciones. Louis Vuitton lo ha fichado como director creativo de su línea de moda masculina. Ha diseñado zapatos para Jimmy Choo, zapatillas para Nike, muebles y gafas. Y, ahora, es responsable de una rompedora colección cápsula de alfombras para Ikea. “He vuelto al diseño de mobiliario y textiles, lo primero que hice cuando estudiaba Arquitectura”, recuerda.

Es la primera vez que la marca sueca lanza productos de una colección limitada antes de ponerla a la venta en su conjunto. Lo hizo en París, donde vive el diseñador, y fue un éxito. “Estas alfombras, representan muy bien cómo es la colección y el espíritu creativo de Virgil Abloh”, explica Henrik Most, director creativo del gigante sueco. El resultado: una mezcla contemporánea y audaz de colores primarios, imágenes y palabras, en la línea del arte conceptual, y con nombres como Keep Off, Still Loading, Blue y Grey. Los responsables de Ikea han querido que el creador transfunda a la marca los códigos del universo millennial y dé forma para ellos a ese espíritu “callejero” que recorre la industria del diseño. “Son objetos prácticos y, al mismo tiempo, piezas artísticas para poner en la pared –dice el diseñador–”. El adelanto forma parte de la colección Markerad (con una mesa, una silla, un daybed y textiles), que lanzarán en 2019.

Alfombra de la colección cápsula Markerad de Ikea, diseñadas por Virgil Abloh.

Diseño para todos y sostenible

¿Cómo ha sido esta colaboración del rey del street wear con una marca que llega a millones de personas? “El proceso del diseño ha sido muy intenso”. Partieron de la idea de explorar qué es un hogar para la generación millennial. “En realidad, no he trabajado para una edad, pero me inspiró pensar como sería ese hogar. El diseño suele ser accesible solo para gente con mucho dinero, pero creo que debe serlo para todos y sostenible”.

De hecho, a pesar de ese nombramiento como portavoz de una generación –“No lo soy”, dice categórico–, su acercamiento al diseño no está delimitado por un solo estilo y lo que hace tiene que ver con su gusto personal. “En mi casa hay piezas que he encontrado, obras de arte de amigos o mías, y piezas de Ikea”.

Abloh piensa que es posible trasladar su idea de la moda al diseño en general. “El street wear nace porque los consumidores tienen una opinión sobre el producto, por eso me gusta crear un diálogo con ellos. Visité un montón de casas de gente de esa generación y de ese diálogo nacieron estas piezas, en las que he querido imprimir un giro arty, que otras generaciones quizá no entendían. Pero no me interesa ser la voz de nada. Solo quiero ser yo mismo, el chico que era cuando empecé a diseñar y no olvidar lo que sentía entonces”.