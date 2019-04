15 abr 2019

Nos leímos un libro sobre el Feng Shui y comenzamos a orientar nuestra casa de tal forma que generase una energía armónica en todas las estancias. Cuando teníamos todo más o menos bajo control, vimos diez minutos de ‘A ordenar con Marie Kondo’ y cada vez que escudriñábamos una habitación sólo éramos capaz de apreciar las taras, el caos y el desorden. Descubrimos que ordenar un vestidor no se basaba en tener las prendas perfectamente colgadas, que el doblar tenía su propia ciencia y que acumulábamos demasiadas cosas que, en el fondo, ni siquiera sabíamos que pernoctaban en nuestra casa. Y resulta que ahora, cuando ya dominábamos cómo convertir nuestras prendas en un rectángulo simple y regular, colocarlas en el lugar exacto y lograr con todo un “tetris” perfecto, nos dicen que existe una fórmula que, además de poner orden en el hogar, nos augura una vida mucho más feliz: el Dan-sha-ri.

Al método KonMari le ha salido un duro competidor en la loca carrera por mantener nuestra casa en orden y concierto, el de la japonesa Hideko Yamashita, recogido en su libro 'Ordena tu vida: quédate sólo con lo necesario y encuentra la felicidad'. Se trata del Dan-sha-ri, lo que traducido directamente del japonés significaría: dan = rechaza las cosas innecesarias; sha = elimina las cosas que te sean inútiles; ri = identifica y detén el deseo por poseer aquello que no es necesario. Teniendo esto en cuenta, estaríamos hablando de una filosofía perfectamente aplicable a muchos aspectos de nuestra vida, en la que la base es búsqueda de la felicidad interior dejando atrás lo superfluo e innecesario, lo que nos genere estrés o tristeza. De este modo, a través del propio orden llegaremos a conocernos a nosotros mismos, albergando sentimientos positivos y alcanzando el auténtico bienestar. En palabras de Yamashita: “Al ordenar, comenzamos a entendernos mejor a nosotros mismos, y se crea un estado que yo llamo buen humor”.

¿Qué diferencia al Dan-sha-ri del KonMari?

El método Dan-sha-ri está enfocado para proyectarse del interior al exterior. Es decir, el trabajo emocional se refleja en el acomodo de los objetos que componen nuestro hogar, por lo que nos conocemos a nosotros mismos a través del orden que establecemos en el espacio que nos rodea (al fin y al cabo, nuestra casa no deja de ser nuestro reflejo). Mientras, Marie Kondo aboga por el orden exterior para llegar a un estado de paz y tranquilidad a nivel mental.

Las 5 reglas de oro del Dan-sha-ri

¿Necesitas darle un giro a tu vida? ¿Buscas un mayor equilibrio y quieres empezar por un buen cambio en tus hábitos y en tu hogar? Pues apunta estas 5 premisas de Yamashita para alcanzar la felicidad, apostar por una vida más sencilla, decidirte por el minimalismo y encontrar tu verdadera esencia.

1. Cero apegos : "No es el cariño lo que nos lleva a guardar tanta ropa, es un apego mal entendido, casi obsesivo”, afirma Yamashita. Por eso mismo, no amontones, no superpongas ni acumules. No conserves aquello que te proyecta al pasado y te hace infeliz o lo que te resulta un estorbo para la vista, pero nunca te has planteado sacarlo de ahí. Al final únicamente lograrás bloquear tu mente y no avanzar.

2. No satures los espacios: La clave está en ocupar únicamente el 80% del habitáculo en cuestión, ya estemos hablando de una habitación, un mueble, un armario o un cajón. De esta forma, seleccionarás lo realmente importante y no podrás acumular aquello que es innecesario.

3. Quédate con aquello que te hace feliz: "Al limitar la cantidad total de elementos favoritos, estos se convertirán en algo mucho más selecto", asegura Yamashita. Por eso, cíñete a lo objetos que te aportan alegría, felicidad y bienestar. Si aparece otra cosa todavía mejor y crees que se merece ese espacio, simplemente reemplaza la anterior y colócala en ese lugar (recuerda que no está permitido almacenar de todo por todas partes). De esta forma, aprenderás a darle el valor real a cada objeto, siendo mucho más selectivo a la hora de agregar elementos a tu hogar.

4. ¡En dos movimientos! : Un principio esencial para determinar cómo debes guardar algo, es que puedas acceder a él en dos movimientos como máximo. Por ejemplo: abrir el armario y alcanzarlo, tirar de un cajón y cogerlo. Todo lo que suponga más de dos pasos está fuera de combate.

5. Cuestión de verticalidad: Guardar los objetos de forma vertical nos ayuda a la hora de seleccionar con libertad lo que estamos buscando, tomarlo fácilmente y por ende invertir menos tiempo. Por otra parte, visualmente nos aportará una mayor sensación de autonomía, accesibilidad, orden y limpieza.

Ahora que ya conoces las claves, ¿estás lista para encontrar a tu ‘yo’ y proyectarlo en tu hogar? ¡Pongámonos manos a la obra!

