29 nov 2019

Si el cambio de armario ya supone un momento en el que te toca organizar las prendas de temporada para tenerlas a mano y bien ordenadas, cuando llega el momento de organizar complementos los bolsos suelen ser uno de los elementos más complicados. Marie Kondo en su método recomendaba meter un bolso dentro de otro, incluso varios bolsos en uno, puede ser una buena táctica si careces de espacio pero por experiencia propia te decimos que los bolsos que no tengas a la vista se te van a olvidar que existen, así que te vamos a dejar 5 ideas para poder ver todos tus bolsos de un solo vistazo teniéndolos ordenados y ocupando el mínimo espacio.

Organizador de bolsos de tela

Este tipo de organizadores de bolsos quedan muy bien en el armario y lo mejor de todo es que cuentan con mucha capacidad de almacenamiento para que tengas todos tus bolsos colocaditos y a la vista, sin coger polvo. Puedes poner en los bolsillos laterales los bolsos más grandes y en las baldas centrales poner los más pequeños apilados para hacerlo lo más accesible posible.

Tiras para puertas

Estas tiras organizadoras con ganchos de arriba a abajo son muy útiles y dan una sensación de orden magnífica, a la vez que puedes ver bien y acceder a cualquier de tus bolsos. Puedes ponerlas en la puerta del armario a lo largo y por dentro para tener los bolsos al alcance nada más abrir el armario, o bien ponerlas detrás de alguna puerta como por ejemplo la de tu habitación. Tienen mucha capacidad y son una gran opción para tener por fin tus bolsos en orden.

Perchas para puertas

Este sistema de perchas es facilísimo de colocar, simplemente se enganchan en lo alto de la puerta y al ser tan fina la parte que se queda en la parte de arriba no impide que la puerta se abra y se cierre con normalidad. Habrás ganado unos cuantos soportes para colgar tus bolsos en un lugar visible, sin que te quiten espacio y manteniendo el orden en tu habitación. Un método muy práctico y útil que también puedes utilizar para organizar pañuelos y foulares.

Perchas de bolsos para armarios

Si no tienes mucho espacio pero quieres guardar tus bolsos en el armario nada mejor que las perchas para bolsos de ganchos apilables en vertical. Podrás colgar los bolsos por sus asas escalándose por lo que te ocuparán menos espacio, los tendrás muy accesibles y sobre todo sabrás dónde están ¿no te ha pasado que has estado buscando un bolso en concreto y no das con él? ¿O ese bolsos que de repente encuentras y ni recordabas que lo tenías? Con este método eso no va a volver a ocurrir y además estarán resguardados del polvo.

Ganchos dobles apilables

También existe un sistema similar al anterior pero en perchas con ganchos dobles, es decir en cada nivel vas a poder colgar dos bolsos y añadir ganchos debajo para otros dos y así sucesivamente, ocupa a lo ancho más espacio que el sistema anterior pero es verdad que podrás colocar el doble de bolsos, así que si eres una bolso lover y tienes más de la cuenta (¿acaso se pueden tener demasiados bolsos?) este método sin duda puede resultarte muy útil.

Si no cuentas con un gran vestidor o estantes donde puedas tener todos tus bolsos a la vista, los sistemas de colgadores y ganchos van a ser la solución perfecta para poner en orden, por fin, todos tus bolsos.