30 ago 2020

El dormitorio es uno de los espacios más importantes de cualquier casa. Ya sea gigante, en su versión más mini (sobre todo si vives de alquiler en el centro de Madrid) o incluso sin ventana (levanta la mano si has hecho check en el primer paréntesis, porque llega el doble check), según los expertos, crear un mabiente acogedor, libre de problemas -aunque en era Covid sea algo complicado- y agradable es un 'must' cuando hablamos de este espacio tan importante, que debe transmitir paz para conseguir un sueño reparador.

Video: Ideas deco de Primark Home para darle un nuevo aspecto a tu casa

¿Cómo conseguirlo? Tres pasos son suficientes: a) crea rituales, es decir, HAZ LA CAMA. Puede parecer una tontería, pero el hecho de entrar a una habitación limpia, recogida y con la cama hecha convirtiendo a deshacerla en el preludio del sueño ayuda a relajarte. b)La luz es muy importante, crea ambiente con una lámpara y dile adiós a los dispositivos electrónicos una vez entres en la cama, no hace falta mencionar la luz azul. Y c), elige una ropa de cama comfortable y que esté acorde con la estación . Fuera nórdico en verano (a no ser que seas como yo, de esas personas que necesitan algo mullido a su lado para poner la pierna encima, una imagen muy bucólica) y hola ropa de cama adecuada cuando llega el entretiempo. Veáse esos meses que ni frío ni calor. Pues bien, Ikea, respondiendo a nuestras dudas sobre cómo vestir la cama estas semanas, ha publicado un post de Instagram donde da cuatro tips para superar el fresquito -pero no mucho- de finales de verano y princicios de septiembre.

En la publicación, expresan exactamente lo que sentimos anoche cuando las temperaturas cayeron en picado: "

Nos encanta el calorcito, si. Pero reconoce que te encantan las noches de verano en las que refresca para poder taparte hasta arriba. Ahora que #UnNuevoHogarEmpieza, aprovecha estos tips para hacerte con tu colcha veraniega ideal:

1. Si tienes frío hasta con 40 grados, hazte con una colcha gruesa y acolchada.

2. Si en cambio el calor te aprieta, utiliza una fina y delgada junto a tus sábanas.

3. ¡Dale color! Un cubrecamas con estampados y colores intensos hará maravillas en tu dormitorio.

4. ¡Acierta con la textura! Las colchas de algodón suaves y mulliditas son perfectas para tus siestas o para taparte en mitad de la noche", escriben en la publicación.

Y con esto y un bizcocho... ¡A dormir con un bebé!