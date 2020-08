30 ago 2020

Los viajes a Primark siempre resultan en tres hechos: el primero, compramos cosas que no necesitamos, como por ejemplo, pinzas de la ropa de colores. El segundo, damos con tesoros como estos vaqueros que hacen tipazo. Y el tercero, pero no por ello menos importante: arrasamos en la sección de decoración como si no hubiera un mañana. Velas, cuadros, juegos de sábanas... no hay marcha atrás una vez vemos las camas hechas con cojines estratégicamente colocados.

Video: Ideas deco de Primark Home para darle un nuevo aspecto a tu casa

Y hablo en plural porque este suceso casi paranormal le sucede a toda la gente que conozco. Serán los astros... pero lo más sorprendente de todo es que además de detalles monísimos para darle un nuevo aire a cualquier espacio, Primark Home también tiene muebles. Pequeños, pero muebles. Mesitas de noche, mesitas multiusos, silloncitos mini de terciopelo... auténticos tesoros.





VER 10 FOTOS 10 ideas de decoración bonitas y baratas que hemos encontrado en el Instagram de Primark Home

Ya me ocurrió con dos mesitas para el salón con patas de oro rosa, pero después de entrar en el Instagram del gigante textil (¿y de todo un poco, no?) he descubierto una mesita auxiliar de color blanco con un detalle en la cajonera de rafia que se puede convertir en tu próxima compra deco.

Como mesita al lado del sofá, como mesita de noche en el dormitorio, o incluso en el baño para un extra de almacenaje es la inversión perfecta. Solo cuesta 20 euros y es muy fácil de montar. Solo tendrás que atornillar las patas...

Avisada quedas de este descubrimiento de domingo.