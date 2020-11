21 nov 2020

"La verdadera elegancia está en todas partes, especialmente en las cosas que no están a la vista", afirmaba Christian Dior, quien ya en los años 40 concibió en paralelo a sus diseños Alta Costura sus colifichets (chucherías en francés), una serie de objetos decorativos que respiraban la misma esencia estética. Que cada vez más grandes firmas de moda trasciendan la pasarela para crear colecciones de interior tiene mucho de brillante estrategia empresarial (especialmente cuando cada vez pasamos más tiempo en casa), pero también tiene bastante de natural prolongación de un código estético propio: el oro y la medusa saben a Versace igual que el esoterismo medieval rima con el Gucci de Alessandro Michele, y transmiten lo mismo en un bolso y un vestido como en un sillón, una alfombra o en una exquisita vajilla.

Elegancia de interior. Versace Home Collection: La opulencia y sensualidad de Versace se convierte en hogar con tres exquisitas colecciones: Virtus (que evoca la sensación de portar el bolso homónimo), Medusa Carezza (decoración inspirada en la gorgona de la firma) y The Medusa (artesanía italiana para workspaces sofisticados). (versace.com).

Art de vivre. Louis Vuitton: Desde su lanzamiento en 2012, la colección Objets Nomades ha permitido a los nombres más relevantes del diseño (de Patricia Urquiola a Marcel Wanders, pasando por los hermanos Campana) trabajar con los artesanos de la maison francesa para materializar piezas icónicas.

La belleza de lo funcional. Armani/Casa: La firma con la que Giorgio Armani trasladó a los más sofisticados interiores su credo (“La elegancia no consiste en llamar la atención, sino en ser recordado”) celebra 20 años de creación de objetos proporcionados, funcionales y, sobre todo, inolvidables.

Fantástica la fiesta. Dior Maison: Anfitrión y jardinero, a monsieur Dior le apasionaban la toile de Jouy y la idea de que la casa, como la moda, es una expresión de estilo. Cordelia de Castellane, directora creativa de Dior Maison, traduce esas pasiones en piezas tan lúdicas como preciosistas.

Culto esencial. Hermès: Líneas imponentes pero sencillas, artesanía honesta y elegancia atemporal son la seña de identidad de las piezas de hogar de la maison, ya pertenezcan al conjunto de muebles Équilibre d’Hermès, diseñado por Jasper Morrison (arriba), o a la colección Cordélie, las alfombras concebidas por Gianpaolo Pagni y Studio Hermès.

La casa mágica. Gucci Décor: Creada por el propio Alessandro Michele, Gucci Décor es una extensión de algunas de las obsesiones estéticas que el director creativo de la firma ha subido a la pasarela: magia, surrealismo, historia, imaginería religiosa y artesanía italiana.

El legado del Kaiser. Cassina: En una de sus últimas y celebradas colaboraciones, Karl Lagerfeld intervino piezas diseñadas por Le Corbusier y otros iconos de la firma italiana Cassina. El resultado fue Cassina as seen by Karl, el libro más codiciado por todo designaddict.