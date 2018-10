3 oct 2018

Alan Thrall era marine y es un experto en entrenamiento con pesas. Su canal de Youtube , dedicado al fitness y a perfecccionar el trabajo corporal, es más que popular y por eso su crítica a los entrenadores personales de los gimnasios ha corrido como la pólvora. Thrall da cuatro razones por las que el nunca contrataría a uno.

1. No enseñan a hacer ejercicios con pesas

Según Alan Thrall, si un entrenador personal no te enseña ejercicios de pesas estás tirando el dinero. El problema de estos ejercicios es que son difíciles de enseñar, se necesitan instrucciones adecuadas y dedicarle mucho tiempo, además es fácil lesionarse si se carga demasiado peso. Estas son las razones por las que, según explica Thrall en un vídeo que ya supera las 300.000 visualizaciones, los entrenadores se cansan y pasan a otra cosa. “En lugar de enseñar sus clientes cémo usar bien una barra de pesas y el resto de los equipos del gimnasio algunos entrenadores prefieren prescribir entrenamientos fuertes que dejen al cliente agotado”. Sin embargo, el experto asegura que quemar calorías no significa necesariamente estar entrenando bien. En su opinión los entrenadores personales deben dedicar más tiempo a enseñar a sus clientes.

2. No crean un plan personalizado

Si un entrenador no crea un programa a tu medida también estás tirando el dinero, entre otras cosas porque eso significa que el entrenador no está siguiendo tus avances y tus retrocesos y no tiene marcados unos objetivos. Si no hay un entrenamiento personalizado para ti tu entrenador te está mandando ejercicios sobre la marcha y esto a largo plazo no es bueno. Thrall insiste en que el propósito de un entrenador personal es enseñarte para que un día puedas entrenar sola y no lo necesites.

3. No impiden tu pulsión por buscar la satisfacción inmediata

Incluso si puedes cargar una buena cantidad de peso, esto solo será beneficioso si se hace correctamente. Muchos entrenadores, dice Thrall, dejan que sus clientes estén constantemente probándose a sí mismos y forzando sus límites sin considerar el estado de su forma física y eso, dice, no está siendo útil. “Tú quieres contruir tu fuerza no ponerla a prueba constantemente”, aclara.

4. No tienen en cuenta la matemática de las pesas

La última crítica de Thrall a los entrenadores personales es que no enseñan la parte básica de los ejercicios de fuerza, por ejemplo cuánto peso añadir a la barra, cómo calcular la cantidad de kilos que pueden serte útil según tu peso, etc. Muchos clinetes se frustran solo porque han puesto más peso del que deberían para entrenar. Dado que el punto de contratar a un entrenador personal es aprender a entrenar, búscate uno que te enseñe el ABC de las pesas.

