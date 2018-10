23 oct 2018 Carla Sánchez

Hoy en día el alcohol está medianamente normalizado como un acto de unión social, salir a tomar algo con amigos, una cerveza al finalizar el día, una copa junto a unos bailes, etc. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos es adelgazar? ¿Es posible ingerir alcohol durante la pérdida de grasa corporal? ¿Sí?, ¿No?, ¿Depende?

Sabemos que la ingesta de alcohol a largo plazo produce efectos negativos en nuestro organismo y esto puede estar directamente relacionado sobre nuestra composición corporal.

¿Qué efectos negativos tiene el consumo de alcohol?

- El alcohol se procesa a través del hígado y con el paso del tiempo puede dar lugar a enfermedades hepáticas.

- El alcohol aumenta los niveles de triglicéridos y por lo tanto empeora la circulación sanguínea, aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

- El consumo de alcohol está relacionado con una disminución de la masa ósea, incrementando el riesgo de fracturas y problemas de huesos.

- El alcohol son calorías vacías, aporta gran cantidad de energía sin ningún tipo de nutriente ni beneficio para la salud.

- El alcohol presenta una considerable densidad energética y su consumo se ha asociado al aumento de la sensación de hambre y a un menor control del mecanismo de la saciedad.

Además, si analizamos de forma genérica el proceso de pérdida de grasa observamos que para disminuir nuestro peso corporal el principal requisito que debe existir siempre es que se dé un déficit energético, el déficit calórico no es más que el estado en el que se encuentra el cuerpo cuando quema más calorías de las que ingiere.

¿Cómo conseguimos entrar en ese estado de déficit y así gastar más energía de la que comemos? Solo va a ser posible de dos modos: aumentando tu tasa metabólica, por ejemplo realizando ejercicio físico, o disminuyendo las calorías que ingieres.

El alcohol engorda y la explicación es muy simple; interrumpe la oxidación de las grasas e hidratos de carbono, produciendo que en lugar de quemarlos los almacenemos. Y no solo eso, sino que nos aporta un extra de calorías y son vacías, esto quiere decir que las calorías aportadas por el alcohol no aportan ningún beneficio para la salud, nos aportan una gran cantidad de calorías pero que no están acompañadas de nutrientes.

Suponiendo que una persona por ejemplo deba ingerir de 2000 a 2500 kcal al día, teniendo en cuenta que una cerveza tiene 150 kcal (o 50 kcal si no tiene alcohol), la cerveza representará entre el 7 y el 2 % de dichas kcal según contenga alcohol o no, respectivamente. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esto? El alcohol debe consumirse con moderación, y aunque está totalmente desaconsejado su consumo durante una fase de pérdida de grasa corporal, debemos pensar que además no es solo esa cervecita que nos tomamos con los amigos la que echa a perder totalmente el déficit calórico creado a lo largo de la semana con tanto esfuerzo, sino el contexto que implica dicha situación, es decir, tapas, tentempiés, etc y que muchas veces no controlamos.