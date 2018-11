5 nov 2018

Pocas son las mujeres que se pueden presumir de no tener celulitis en los glúteos. Hasta las modelos más fitness y deportistas más aguerridas muestran que la realidad va más allá de Instagram y que todas (o prácticamente casi todas) las mujeres tenemos flacidez, inflamación, cúmulos de grasa… Aceptar que nuestro cuerpo no es perfecto es una buena base para comenzar a pensar en cómo mejorarlo, pero sin volvernos locas. Tener unos abdominales y un culo como el de Jennifer López requiere estar dedicada en cuerpo y alma a tal objetivo y la mayoría de nosotras, simples mortales, no podemos (ni queremos) pasar por ese "trance". Queremos mejorar, pero no para desfilar, sino para ser una mejor versión de nosotras mismas.

Marcos Vázquez, experto en fitness y nutrición y creador del blog Fitness Revolucionario, sabe bien que lo mejor para cuidar el cuerpo y no desistir es “seguir una rutina de ejercicios sencillos y rápidos, que puedas hacer en cualquier parte”. De esta forma, no tendrás que hacer de tu día a día una yincana para llegar a todo en tu vida personal y laboral y, además, entrenar. Con esta rutina, estarás lista en unos minutos y verás cómo tus abdominales y glúteos se ponen fuertes y empiezan a tomar esa forma que siempre quisiste.

Así como hay muchos mitos sobre alimentación, también los hay sobre la mejor forma de entrenar los glúteos y los abdominales. En esta pequeña rutina se incluyen ejercicios muy efectivos combinados de manera secuencial para lograr los mejores resultados.

¿Preparada para el entrenamiento más eficaz para tonificar glúteos y piernas? ¡Pues a por ello!

1. La plancha es un ejercicio sencillo, pero difícil de realizar correctamente, y genera mucha intensidad en la zona abdominal. Intenta estar en plancha de 30 a 45 segundos o combinar la plancha frontal con la lateral. Con un par de repeticiones nos valdría, con descanso entre ellas. Si haces plancha lateral intenta llega a hacer 2 series de 45 segundos (en cada plancha se hacen 45 segundos por un lado y 45 segundos por el otro. No se descansa entre los cambios de lado, pero sí al completar ambos lados).

2. El puente de glúteos es un gran ejercicio para esta zona. Puedes hacerlo subiendo una pierna y luego la otra o, si te cuesta mucho, con los pies apoyados en el suelo y contrayendo los glúteos. Cuanto más los contraigas, más trabajo realizas. Haremos 4 series de 10-15 repeticiones.

3. El escalador de montaña genera una gran activación en la zona abdominal y además trabajas las piernas al mismo tiempo. Puedes hacerlo rápido o más despacio, no te preocupes porque el entrenamiento vale de las dos formas. 4 series de 30 (15 con cada pierna) será suficiente.

4. Desplante con salto. Es un gran ejercicio para trabajar el tren inferior. En cada salto intenta bajar todo lo posible sin que la rodilla toque el suelo. Haremos 4 Series de 20 repeticiones (10 con cada pierna).

Ya lo sabes, si quieres que tus glúteos y abdominales estén cada vez más tonificados, sólo tienes que ponerte este vídeo y ¡comenzar a entrenar! En tan sólo unos minutos tendrás hecha tu rutina de ejercicios, te sentirás más ágil y comenzarás a ver resultados.