No nos engañemos para tener un abdomen plano y tonificado hay que hacer dieta y prácticamente sacar de tu plato el azúcar, el alcohol y casi todos los carbohidratos. Una vez que hayamos llegado a este acuerdo de mínimos hay que poner manos a la obra para marcar abdominales, y aquí cada maestrillo tiene su librillo.

David Kirsh, el aclamado y solicitado entrenador personal de Jennifer López solo necesita una pelota, de esas que también se llaman fitball y que ahora se pueden encontrar en Decathlon por menos de diez euros. El entrenador de Jennifer López diseña ejercicios con esta pelota para sus clientas más difíciles, y no creemos que Jennifer López no esté entre ellas. Primero por su edad (49) y luego porque los genes latinos de la cantante mandan a que después de cierta edad todo se expanda a no ser que lo mantengas a raya con dieta y ejercicios.

Aquí te enseñamos tres rutinas del entrenador de J Lo que te harán meditar sobre si es necesario pagar una membresía en el gimnasio o es suficiente con seguir en Instagram a los entrenadores de las celebrities.

El entrenador asegura que estos ejercicios están al alcance de cualquiera solo hay que probar y fallar varias veces hasta conseguir estabilidad encima de la pelota, lo cual sería una señal de buen equilibrio y sangre fría. El resto es mirar y copiar.

Los abdominales de toda la vida, ahora llamados crunch en los gimnasios de buen ver (y mejor pagar) adquieren un doble de eficacia si se hacen encima de una pelota y los beneficios no son solo para los músculos del abdomen sino para toda la zona del torso, también llamado Core, en los mencionados gimnasios.

El último ejercicio no es con un fitball sino con una pelota medicinal de alrededor de tres kilos. De este Crunch habría que hacer al menos tres series de entre 15 o 20 repeticiones cada una. A buen ritmo (y sin revisar el móvil entre medias).

El gran mérito de esta rutina que la puedes realizar en casa con un mínimos de inversión. De hecho esto es lo que agradecen en Instagram los seguidores de David Kirsh, nada más y nada menos que 59,7 mil almas. Eso y que sus post parecen el diván del psicoanalista con muchos propósito de enmienda y comentarios sobre el sentido de la vida.

