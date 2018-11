6 nov 2018

Compartir en google plus

Estamos más que acostumbradas a ver 'celebrities' que han sido madres recientemente y que a los pocos meses de dar a luz aparecen con la misma figura que tenían antes de su embarazo. Lo sabemos... Es normal que quieras volver bajar cuánto antes los kilos que has ganado durante el embarazo, pero hay que ser prudentes.

Y es que al igual que el sobrepeso aumenta el riesgo de diabetes y de problemas cardiovasculares, las bajadas de peso en tiempo record pueden llegar a ser igual de poco aconsejables. De hecho los médicos desaconsejan esta práctica en aquellas mujeres que acaban de ser mamás.

Pero esto no quiere decir que se trate de una misión imposible, sino de que es normal que el cuerpo cambie a raíz de dar a luz y que no debes sentirte presionada por recuperar tu aspecto de antes. Se trata de una visión muy personal, ya que cada mujer es dueña de su propio cuerpo, y en la que tú y tu médico tendréis que decidir cuando poner en marcha tu recuperación tras el embarazo.

Una recuperación que podrá empezar después de dar a luz (con ejercicios de bajo impacto) y siempre tras la valoración del suelo pélvico y abdomen por parte de un médico profesional. Dependerá de si el parto ha sido natural (sin complicaciones) para lo cual no es necesario esperar la cuarentena o de si ha sido por cesárea por lo que seguramente tendrás que esperar un periodo de tiempo más largo. Pero además de los consejos de tu médico estas 7 claves te ayudarán a conseguir tu meta:

1. Fuera negatividad: Debes intentar afrontar la situación con positividad y pensar que bajar peso y recuperar tu silueta es algo posible. Con esfuerzo y dedicación todo se puede conseguir ¡Ánimo!

2. Ejercicios antes, durante y después del embarazo: Si antes de quedarte embarazada acostumbrabas a realizar ejercicio, entonces lo más probable es que tu piel esté tonificada y tus músculos en forma, por lo que se recuperarán más rápido tras el nacimiento del bebé. Durante los nueve meses es recomendable caminar, hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto o incluso yoga. Una vez hayas dado a luz y pasado un tiempo prudencial (teniendo en cuenta la recomendación del médico) podrás empezar a realizar ejercicios para trabajar la barriga a través del yoga o el pilates, dos buenas opciones para trabajar el abdomen sin temor a producirnos lesiones en las cervicales o en la espalda.

El yoga y el pilates, son dos buenas opciones para trabajar el abdomen sin temor a producirnos lesiones en las cervicales o en la espalda. pinit

Otro de los ejercicios más recomendados es la gimnasia abdominal hipopresiva. Una gimnasia muy completa ya que permite reforzar tanto la zona abdominal como la perineal al mismo tiempo.

3. Cuida tu alimentación: Junto con el deporte, es importante comenzar una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras y cereales integrales para aportar minerales, vitaminas, energía y pocas calorías a nuestro organismo. Evita las grasas saturadas, los azúcares refinados y cuida la forma en la que preparas los alimentos. Cocina carnes a la plancha, verduras al vapor, salteadas o crudas... Todo esto te ayudará a mejorar el aspecto de la piel, de las estrías y a aumentar tus defensas.

Una dieta equilibrada te ayudará a recuperar más rápidamente tu silueta. pinit

4. Hidrátate: Beber menos agua de la que necesitas es uno de los errores más comunes. Y es que tomar menos agua de la que nuestro cuerpo necesita puede afectar a nuestra dieta y evitar que se queme toda la grasa que queremos eliminar. La cantidad de agua recomendable varía en función de las necesidades de cada persona. Lo recomendable es que tomes unos 8 vasos diarios de agua al día, pero ten en cuenta que esta no es una regla fija. Tu médico te ayudará a decidir la cantidad más adecuada en función a tus necesidades.

Beber menos agua de la que nuestro cuerpo necesita puede afectar a nuestra dieta y evitar que se queme toda la grasa que queremos eliminar. pinit

5. Paciencia y mucha constancia: No desesperes si al principio no ves los resultados. Recuerda que cada persona necesita un tiempo para recuperarse y no hay unas pautas concretas.

Y si lo que necesitas es motivarte a hacer ejercicio, nada mejor que una buena playlist que consiga hacer tus horas de deporte mucho más entretenidas y motivantes.

Más noticias de fitness...

- Kayla Itsines nos enseña a ponernos en forma en menos de 10 minutos

- 3 ejercicios para hacer pecho y olvidarte del push-up

- Cinco sencillos ejercicios para tonificar tus piernas con bandas elásticas