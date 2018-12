19 dic 2018

2018 ha sido y será el año de Jennifer López. Y que alguien diga lo contrario. La actriz, cantante y bailarina cumplió 49 años y demostró que tiene la figura más envidiable de toda la industria del entretenimiento. Ni un ápice de grasa, ni un michellin, ni medio gramo de más, JLo se ha dedicado a presumir de su tipazo en las redes sociales y nos ha dejado claro que la edad no es impedimento para tener un cuerpo escultural.

Y desde que publicó aquella imagen en bikini para festejar el final de los 40 no hemos dejado de leer y ver cientos de artículos que nos explican cómo conseguir su abdomen plano, sus brazos de acero, sus piernas, su culo, etc. También nos han contado cuál es su dieta, pero por fin ha hablado ella. Lo ha hecho en una entrevista con People.

"Lo resumo como intentar tener un estilo de vida saludable", dijo la actriz que mantiene desde 2017 una relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez.

JLo asegura que evita las dietas estrictas o los programas de entrenamiento muy rígidos, la estrella prefiere enfocarse en dormir lo suficiente, por lo menos de 7 a 9 horas por noche. “Incluso intento dormir 10 u 11 horas en un día libre. Además, bebo mucha agua", puntualizó.

Cuando se trata quemar calorías, JLo baila en su estudio y combina su rutina de ejercicios con yoga, circuito de entrenamiento y levantamiento de pesas. "Siento que a medida que envejeces pierdes músculo".

Y cuando se trata de hábitos alimenticios, la intérprete se da ciertos permisos. "No soy de las que come perfectamente, pero si siento que me he pasado y quiero bajar lo que poco que subí, me suelo hacer batidos de proteínas. Lo tomo por la mañana y la otra por la noche".

Más allá de la alimentación y el ejercicio JLo asegura que ella también intenta alimentar su espíritu. La cantante reveló que intenta meditar todos los días. "De hecho tengo una rutina: salgo al jardín y abro mis brazos al universo, al cielo y a dios".