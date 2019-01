23 ene 2019

Quizás te haya pasado que hayas comenzado el año a tope de fuerzas para cumplir tus propósitos de hacer deporte pero poco a poco te has ido ‘desinflando´ hasta perder por completo la motivación. La pereza nos invade y dejamos el deporte a un lado para darnos a la "buena vida". Y lo peor de todo es que tu propia mente se convierte en tu peor enemigo en este sentido. Por ello, es fundamental que también la ‘entrenes’ con estos 5 trucos mentales que te ayudarán a motivarte para hacer deporte.

1. Diviértete

Divertirse al hacer ejercicio es fundamental para garantizar la motivación. Si te aburres o lo ves como un castigo, no tardarás en tirar la toalla y dejarás de practicarlo. Recuerda siempre que el deporte te ayuda a cuidar la salud y a ponerte en forma. Practícalo con alegría.

2. Márcate nuevos objetivos (reales)

Sal de tu zona de confort y establece nuevos retos que te ayuden a mantener la motivación. Eso sí, siempre fíjate metas que sean realistas, y que puedas alcanzar. De lo contrario, podrías desanimarte aún más.

3. Mantén la concentración

La concentración juega un papel fundamental a la hora de motivarse para practicar deporte. Mientras estés haciendo un ejercicio, olvídate de las preocupaciones y de lo que tengas que hacer cuando salgas del gimnasio. Sólo concéntrate en lo que estás haciendo. Así te resultará más fácil terminar el entrenamiento y rendirás más.

4. Anota tus progresos

Llevar un registro diario de los progresos que vas haciendo, te ayudará a motivarte aún más si cabe. Anota tus avances en un papel para comprobar lo que has mejorado a lo largo de la semana. Esto te animará a continuar.

5. Lenguaje positivo

No puedo, no seré capaz … Deja a un lado el lenguaje negativo. La mente es más poderosa de lo que piensas. Si te sugestionas a ti misma pensando que no serás capaz de hacerlo, al final te lo acabarás creyendo. ¡Tú misma eres tu mejor motivación para practicar deporte!

