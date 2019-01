24 ene 2019

"Dame otro tequila, para olvidarme de tu amor.... Dame otro tequila, que quiero adelgazar". No así no va la letra de la canción de Paulina Rubio, pero después de leer este estudio vas a querer cantarla así.

Sí, sabemos que cuando quieres quitarte esos kilitos de más lo primero que te prohiben es el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? pues porque aportan cientos de calorías, sin embargo el tequila, según informan los últimos estudios, tiene un interesante vínculo con la pérdida de peso. Y esta noticia nos ha venido a alegrar el día.

Según la American Chemical Society, que investigó los efectos del tequila en los niveles de glucosa en la sangre, los azúcares que se encuentran en el agave (planta de donde proviene el tequila) pueden ayudar a reducir el azúcar en la sangre. Los azúcares que se producen naturalmente en la planta de agave se llaman agavinas (no los confundas con el jarabe de agave) y no son digeribles, por lo que no aumentan el azúcar en la sangre.

El estudio fue realizado con ratas, y los investigadores encontraron que a los roedores a los que se les había dado una dieta estándar y luego bebían agua con agavins, terminaban comiendo menos y tenían los niveles de azúcar en la sangre más bajos que quienes no habían consumido agavins. Además, los ratones que consumieron agavinas también produjeron una hormona llamada GLP-1, que mantiene el estómago lleno por más tiempo y produce insulina. Los investigadores llegaron así a la conclusión que las agavinas podrían ser beneficiosas para las personas con diabetes tipo 2 o que luchan con problemas de pérdida de peso.

Pero, ojo, no estamos diciendo que debas consumir tequila como si no hubiera un mañana, solamente te presentamos las conclusiones de este estudio para que la próxima vez que tengas que brindas sera con tequila. ¡Pero del bueno!