18 mar 2019

La famosa 'operación bikini' está a la vuelta de la esquina. Y es que para lucir tipazo en la playa o la piscina, debemos empezar desde ya a cuidarnos. Está más que claro que la dieta y el ejercicio son dos elementos más que importantes para lograr el vientre plano, pero hay algunos trucos con los que podrás llegar a tu objetivo más fácilmente.

Esconde la sal

Intenta disminuir el consumo de sal. Puedes comenzar probando cocinar una semana sin sal. Notarás como des desinflámas. La sal provoca que las células se hinchen con agua para diluir el exceso de sodio, por eso puede que veas que tu estómago se inflama cuando ingieres mucha sal.

Desayuna proteína

Las proteínas harán que tu metabolismo comience a acelerarse, además de que te llenará de energía. La proteína es termogénica, lo que significa que te ayuda a quemar grasa.

Limita el azúcar

El azúcar provoca que la grasa se localice en el abdomen. Controla tu ingesta de azúcar y verás como tu cuerpo comienza a estar más sano.

Bebe agua con control

Aunque te parezca una contradicción, cuanta más agua retienes, más agua necesitas beber, para diluir la sal de tus tejidos y eliminarla en la orina. La recomendación básica es beber ocho vasos de agua al día, pero no conviene abusar, el exceso de agua también puede hinchar tu estómago y dilatarlo. Intenta equilibrar la cantidad de líquido que pierdes cuando haces ejercicio, pesándote antes y después de entrenar. Si has perdido mediokilo, debes reponer medio litro de agua. Si bebes más agua de la que necesitas puedes provocar la distensión de tus músculos abdominales, y no sólo tendrás más estómago, también puedes acabar con problemas digestivos.

Elimina los gases

Una persona normal, puede llegar a producir entre cuatro y cinco litros de gas al día. El sistema digestivo está preparado para eliminarlos sin dolor ni sufrimiento. Cuando las personas tienen un problema de gases o flatulencia por estrés, mala digestión, problemas de intolerancia o alergia a ciertos alimentos, etc. el estómago se hincha.

Cena ligera

Intenta cenar alimentos que sean de fácil digestión. Un estudio en 'Diabetic Medicine' descubrió que las personas que cenaban una dieta vegetariana (combinados con ejercicio aeróbico moderado tres veces por semana) perdían más grasa y peso corporal del vientre que aquellos que comían una dieta baja en carbohidratos convencional.

