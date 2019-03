22 mar 2019

Existen tiendas dedicadas a la venta de estos ‘polvos mágicos’ que prometen ser un complemento perfecto para el entrenamiento en el gimnasio. Además de aumentar el rendimiento físico prometen también un buen desarrollo muscular y mejores resultados deportivos. ¿Cuál es el secreto de estos grandes botes?

En la dieta puedes incluir proteína animal y vegetal pero es verdad que la proteína en polvo tiene la ventaja de ser muy fácil de tomar de forma nómada, es decir, la puedes tomar cuando termines tu entreno sin problema y aprovechar la llamada ventana anabólica ingiriendo una buena cantidad de proteína pero ¡ojo! Cuidado con los excesos.

Tipos de proteína en polvo

Entre los más famosos botes de proteína que se pueden encontrar en el mercado, Whey es el más famoso. Procede de suero de leche y la pureza de la proteína dependerá del tipo de procesado pudiendo ofrecer el vendedor diferentes porcentajes de proteína. La concentrada llevaría entre un 60% y un 70% de proteína de leche y el resto sería lactosa, hidratos de carbono y grasa. Otra variedad con hasta un 90% de proteína sería la llamada aislada, y luego se encontraría la hidrolizada con hasta un 97% de proteína.

Incluso vas a poder encontrar versiones para veganos e intolerantes a la lactosa, todo un mercado fit al alcance de la mano. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más pura y en mayor concentración se encuentre la proteína, mayor será el incremento de precio.

No todos los productos de proteínas son recomendables, además de aquellos envases que se han expuesto a altas temperaturas y se han alterado sus valores nutricionales, también existen prácticas como la de añadir aminoácidos más baratos dado que solo se mide su contenido en nitrógeno o incluso pueden contener estos botes sustancias prohibidas que darían positivo en un control antidoping no siendo el consumidor consciente. Si vas a adquirir este tipo de productos hazlo de marcas y proveedores fiables y en lugares adecuados en los que puedas leer los ingredientes y veas en qué condiciones conservan la mercancia.

Qué puedes encontrar en un bote de proteína en polvo

Seguro que si llegas por primera vez a una de esas tiendas fitness y te vuelves loca mirando hacia todos lados y viendo cientos de envases diferentes con nombres distintos. Te vamos a explicar qué tipos de proteínas vas a encontrarte para que puedas decidir cuál es la adecuada para ti si has decidido probar este tipo de suplementos, que no solo puedes añadir a batidos, también puedes incluir tu proteína en polvo en tortitas, muffins, bizcochos...

En primer lugar la más vendida y famosa es la ‘Whey protein’, como te explicábamos son proteínas procedentes de la leche. Es de absorción más rápida que la caseína y vas a poder tomarla en el momento que quieras a lo largo de la jornada, siendo recomendable su consumo después de tu entreno.

La caseína por su parte también tiene está compuesta por proteínas de leche siendo la caseína micelar de digestión lenta e insoluble y los caseinatos su forma más soluble.

Las BCAAs se usan sobre todo en deportes de resistencia y contiene tres aminoácidos esenciales: leucina, salina e isoleucina.

También podrás encontrar envases únicamente de leucina. Esta es un aminoácido esencial que lo que hace es activar la síntesis proteica muscular.

La creatina es otro de los suplementos más famosos para los fitness lovers. Aporta energía y resistencia en el entrenamiento favoreciendo además el desarrollo del músculo.

La glutamina es otro aminoácido que es importantísimo para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Se utiliza para evitar la pérdida de masa muscular, ayuda a reponer glucógeno y a reparar los tejidos.

¿Funcionan los suplementos para desarrollar masa muscular y aumentar la fuerza y la resistencia?

Según los resultados del estudio Supplements with purported effects on muscle mass and strength (Suplementos con supuestos efectos sobre la masa muscular y la fuerza) que se publicó en European Journal of Nutrition, hay poca evidencia de que realmente los suplementos apoyen el desarrollo de masa muscular y fuerza ya que muchos de ellos han demostrado ser ineficaces e incluso se les asocia con efectos adversos.

Sin embargo, entre los suplementos que analizaron, la cafeína demostró tener efectos beneficiosos sobre la fuerza muscular, y el consumo a largo plazo de creatina, proteínas y ácidos grasos poliinstaurados se observó que tenían la capacidad de aumentar y mantener la masa muscular y la fuerza. El ácido linoleico conjugado, la glutamina y el resveratrol demostraron una escasa eficacia.

Cuidado con minimizar la ingesta de otros nutrientes por aumentar el consumo de proteína, estás además, al ser saciantes, pueden limitar el aporte calórico en tu dieta y eso a la larga puede hacer que tu rendimiento físico se reduzca. También deberías tener en cuenta que es necesario tener suficiente aporte de glucógeno (la glucosa se convierte en glucógeno por acción de la insulina) para que el cuerpo no destruya masa muscular. ¡No descuides tu dieta!

¿Todo el mundo va a obtener los mismos resultados tomando estos suplementos?

Evidentemente no, ¿por qué? Porque mucha gente busca que estos botes obren el milagro de estar en un mes con una musculatura definida, desarrollada y muy tonificada, cuando cada cuerpo es diferente y por supuesto la realidad es que los milagros no existen aunque ciertos complementos pueden ayudar a conseguir determinadas metas.

Cada persona tiene una capacidad anabólica diferente y un perfil genético único, también el resto de la alimentación es importante porque, por ejemplo, tomando estas proteínas combinadas con carbohidratos se estimularía la sensibilidad a la insulina ayudándote en el control de peso y en el aumento de energía.

La edad, el tipo de entrenamiento, las alteraciones hormonales… son factores que también influyen a la hora de desarrollar músculo y la quema de grasas, así que dos personas que tomen la misma proteína en polvo seguramente no obtendrán los mismos resultados.