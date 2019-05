30 may 2019

Las dietas ocupan un lugar importante en nuestros hábitos de alimentación, sobre todo con la inminente llegada del verano. Cada año, nos enfrentamos a las diferentes opciones de comida saludable con un nuevo intento de lucir cuerpo en la época estival. Para cuidar también la salud, es importante tener en cuenta varios aspectos más, como el ejercicio rutinario o la ingesta de suplementos que ayuden a alcanzar el objetivo deseado o sean necesarios para cubrir alguna carencia.

Entre los primeros consejos para comenzar a tomar suplementos, hay que saber qué es lo más adecuado para nuestro organismo y qué necesitamos en cada momento y tener claro que lo conseguiremos siendo constantes y no de un día para otro. Desterrar los malos hábitos y alejarse de una vida sedentaria es el primer paso para mejorar el estilo de vida en cualquier época del año. Zumub, la tienda online de suplementos nutricionales, define algunos consejos para principiantes.

· ¿Cómo funcionan? Cada cuerpo tiene sus características y necesidades diferentes y, por eso, dependiendo de lo que queramos mejorar o mantener, será beneficioso elegir un suplemento u otro. Entre los objetivos más comunes, destaca ganar masa muscular, con las proteínas como aliadas por ser el principal macronutriente que favorece la recuperación y la construcción muscular, los BCAAs y otros aminoácidos que ayudan en la síntesis de proteínas y en la recuperación muscular.

También están los casos en los que se quiere adelgazar, en lo que beneficiará tomar la L-carnitina, una sustancia que nuestro cuerpo produce de forma natural y que ayuda a transformar la grasa en energía. Para este objetivo, el CLA y los termogénicos son también muy populares. Otra meta muy común es querer mantenerse sano y, para ello, las grasas esenciales, como omega 3, magnesio, vitamina D u otros multivitamínicos, son los suplementos más comunes por contribuir al bienestar general y ayudar a varios sistemas como el inmunológico, el cardiovascular, el musculoesquelético y al neurológico.

· ¿Cuándo? En su mayoría, los suplementos están diseñados para suplir una deficiencia. Es decir, una sustancia que nuestro organismo no pueda producir de manera natural o que no lo haga en las cantidades necesarias y que tampoco se pueda obtener a través de una alimentación rica en vitaminas, fibras, proteínas. En ese sentido, los suplementos no sustituyen sino que complementan y deben formar parte de una rutina alimenticia y una tanda de ejercicio físico. Su ingesta depende del objetivo y del tipo de producto que sea, incluso si es terapéutico o preventivo. En el caso de las proteínas, por ejemplo, se recomienda su ingesta distribuida a lo largo del día para que el cuerpo la absorba poco a poco. En el caso de la L-carnitina, se recomienda tomar una ampolla al día, preferiblemente 30 minutos antes del entrenamiento.

· ¿Quiénes? Por lo general, los suplementos alimenticios están recomendados para personas con insuficiencia de algún nutriente, para aquellas que no pueden llevar una alimentación equilibrada y completa o para personas que, simplemente, quieren sentirse sanas o mejorar algún aspecto de su cuerpo. Son una ayuda extra para mejorar cualquier objetivo. Por ello, los perfiles de consumidores varían desde personas que realizan un esfuerzo físico considerable en sus respectivos trabajos y quieren mantener un determinado ritmo hasta aquellas que, debido a sus profesiones, tienen una rutina más sedentaria y necesitan reforzar el ejercicio en sus horas libres.