29 oct 2018

Compartir en google plus

Marcos Vázquez, experto en fitness y nutrición y creador del popular blog Fitness Revolucionario, nos ha descubierto la mejor rutina de ejercicios para ponerte en forma de forma fácil y sencilla, en tu casa, en el parque…

Las virtudes de esta rutina, más allá de la comodidad de no tener que usar aparatos ni tener que acceder a un gran espacio para hacer los ejercicios, es que tardarás muy poco tiempo (apenas 20 minutos) en hacerla. Si eres constante y no te dejas vencer por la pereza, verás como tu cuerpo empieza a cambiar. Y no hablamos tan sólo de un cambio físico, que quizás sea lo primero que te venga a la cabeza, sino de un cambio que llega más lejos, ya que además te sentirás más ágil y con más energía.

Reproducir Video: Pincha en la imagen para ver la rutina para ejercitar todo el cuerpo de Marcos Vázquez (Fitness Revolucionario).

¿Estás lista para probar? Te contamos, paso a paso, cómo llevar a cabo la rutina de ejercicios que cambiará tu cuerpo.

¡Con sólo 5 ejercicios puedes conseguir cambiar tu cuerpo!

1. Sentadillas: 4 series de 15 a 20 repeticiones. Las sentadillas son, probablemente, uno de los mejores ejercicios para tonificar el tren inferior ya que trabaja todos los músculos de las piernas y además mejora la flexibilidad de la cadera. Intenta bajar todo lo que puedas, la sentadilla ideal es la que llega a situar la cadera por debajo de las rodillas mientras el torso se mantiene recto.

2. Flexiones: 4 series de 10 a 15 repeticiones. Las flexiones son un ejercicio estupendo para el tren superior y abdominales, pero a muchas personas nos cuesta mucho hacerlas. Para hacer el ejercicio de una forma progresiva, empieza haciendo las flexiones apoyándote en la pared (o un árbol si estás en el parque), después en el suelo apoyando las rodillas y finalmente sin rodillas apoyándote sólo en las manos y los pies. Intenta acercar todo lo que puedas el pecho al suelo y no separes mucho los codos del tronco.

3. Triceps: 4 series de 10 a 15 repeticiones. Fondos en banco, aunque puedes hacerlo en cualquier superficie. Los tríceps son uno de los ejercicios que más buscamos las mujeres para evitar el descolgamiento de esa parte de los brazos, que tanto nos cuesta tonificar. ¿Quieres tener los brazos de la reina Letizia? ¡Pues a hacer fondos se ha dicho!

4. Desplantes: 4 series de 20 repeticiones. Fortalecen piernas y glúteos, así que son un ejercicio estupendo para las mujeres. Fíjate en el movimiento que hace Marcos en el vídeo porque te ayudará no sólo a tonificar la zona sino que también te ayudará a desarrollar tu flexibilidad.

5. Burpees: 3 series de 10 repeticiones. Es uno de los ejercicios más completos ya que combina una flexión, una sentadilla y un salto. Es perfecto para incrementar el gasto metabólico y quemar más calorías.

Se descansaría 1 minuto entre series y entre ejercicios.

Con estos consejos fitness, podrás ver un cambio en tu cuerpo. Y recuerda que nunca es tarde para empezar...