9 jun 2019

Estamos acostumbradas a ver a Nieves Álvarez acaparar a todas las cámaras y focos en la mayoría de alfombras rojas de nuestro país y en cambio es una de las personas más sencillas que conocemos teniendo en cuenta que se ha dejado ver sin maquillaje en su cuenta de Instagram. Con más de 20 años de experiencia, la presentadora de televisión acumula miles de seguidores que admiran su trabajo como presentadora y como modelo, y su Instagram es una especie de libro de looks donde la sofisticación y elegancia son los únicos protagonistas. Con un estilo impecable, la modelo es una de las modelos más queridas en España.

Sin embargo, muy pocas veces deja ver su espectacular figura, pero lo cierto es que bajo los alucinantes looks que luce de diseñadores españoles en su mayoría esconde una envidiable y trabajada figura que ha levantado algún que otro celo. Ha sido gracias al evento de Bvlgari en el que todos hemos flipado con su cuerpo. Con un precioso conjunto de dos piezas basado en unos pantalones de talle bajo, top a juego en color naranja y blazer, Nieves Álvarez ha enseñado sus abdominales. eso nos demuestra que además de la genética, no descuida ni por un momento su cuerpo y mantiene una vida saludable y sana donde el deporte no puede faltar.

El look estaba firmado por Avellaneda, y no es la primera vez que se decide por uno de sus looks. En esta ocasión acudía a la presentación de la colección cápsula que el diseñador ha preparado para la firma. Demostrando una vez más la amistad que les une, la presentadora española no ha faltado a la cita y se ha convertido en la protagonista del evento. ¡No es para menos!