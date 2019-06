4 jun 2019

Nieves Álvarez es otra de las famosas que se ha atrevido a sumarse en Instagram al movimiento 'no makeup' con un posado sin maquillaje y con su rostro completamente lavado. Un movimiento al que ya se han sumado numerosas famosas como Nuria Roca (cuyo selfie sin maquillaje consiguió dejarnos sin palabras), Sara Carbonero o la mismísima Jennifer López. Y una vez más este nuevo selfie libre de maquillaje ha conseguido revolucionar Instagram ¿La razón? La modelo sin maquillaje puede presumir de un rostro completamente perfecto.

La top española nos ha demostrado en innumerables ocasiones que su belleza y estilazo son innegables, pero después de ver esta foto de recién levantada podemos asegurar que sin maquillaje Nieves Álvarez también está espectacular.

Un selfie en el que se puede leer: "¡Happy Monday! No makeup at all. Después de un finde de brillos, hoy ¡el que brilla fuerte es el sol!" y en el que se ve a la modelo tumbada sobre la cama con un top de encaje negro y con la luz del sol entrando por la ventana. Una luz natural que destaca aún más ese rostro perfecto y siempre joven de la modelo y que muchas de nosotras ya soñamos con lucir cada mañana nada más levantarnos.

Así que no nos extraña que esta fotografía ya haya acumulado casi 4 mil 'me gusta' en apenas unas horas y numerosos comentarios repletos de halagos para la top española.

Una nueva foto a favor de la belleza natural con la que Nieves Álvarez ha conseguido unirse al fenómeno 'no makeup' por todo lo alto.

