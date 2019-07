22 jul 2019

El calor y las vacaciones son claros enemigos de la actividad deportiva. La pereza y las altas temperaturas son, además, razonables excusas para no practicar deporte. Sin embargo es importante no perder las buenas costumbres y ser fiel a los hábitos positivos. Para no dejar que el estilo de vida sedentario gane la batalla, Zumba inventó su versión veraniega: aqua Zumba.

Aqua Zumba es un ejercicio terapéutico conocido como "la fiesta de la piscina" que combina la filosofía de Zumba con la resistencia que ofrece el agua, logrando de forma divertida y sin pasar calor enormes beneficios para el cuerpo.

Un ejercicio estimulante y entretenido que se caracteriza por combinar ritmos reconocidos en todos los países, que transmiten vitalidad y contagian de alegría a los participantes de la actividad, con un entrenamiento acuático seguro y extremadamente efectivo.

Los movimientos de Aqua Zumba se basan en los ritmos y coreografías de Zumba, la principal diferencia la aporta el hecho de ser una modalidad deportiva acuática, si bien es cierto que los pasos de baile se adaptan al medio, con coreografías más sencillas.

Debido a la resistencia natural que genera el agua, cada paso que se realiza en el agua implica un esfuerzo más intenso, consiguiendo una perfecta tonificación y fortalecimiento de brazos, hombros, piernas, espalda y glúteos, como también ayuda a desarrollar la capacidad y resistencia cardiovascular.

Otro de los beneficios de esta actividad acuática es que es un deporte de bajo impacto, se adapta de forma perfecta a todas aquellas personas que padezcan problemas en sus articulaciones. El impacto está amortiguado o minimizado por el agua.