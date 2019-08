12 ago 2019

Te sientes cansada, con muy poca energía, todo se te hace cuesta arriba. Ya llevas tanto tiempo así que se ha convertido en algo habitual en tu día a día. Y no sabes ¿qué hacer?, de dónde tirar para recuperar las fuerzas, no te desesperes. Lo primero es reaccionar y poner remedio. Y tu primera mirada debe dirigirse a la alimentación. Recuerda que “comer no siempre es sinónimo de nutrirse”.

Volver a recuperar esta energía no es tan difícil, muchas veces simples actividades cotidianas nos pueden ayudar a mejorar y pasan desapercibidas.

Como todo en esta vida, siempre puedes elegir entre actividades que agoten tu energía o que la produzcan; entre gente que te aporte energía o que te la quite; entre alimentos que realmente te alimenten o te dejen totalmente agotado. Y por último, puedes elegir entre pensamientos positivos y negativos.

Cuando aprendas lo que te da energía, todas las áreas de tu vida mejorarán.

Estos tips podrán ayudarte a recuperar toda esa energía que sientes que se te escapa de las manos:

-Crea unarutina matutina: dedica tiempo al despertar para meditar, escribir en tu diario, tomar un buen café o desayunar, hacer ejercicio o cualquier otra cosa que te gustaría hacer todos los días. Un breve tiempo que dedicas solo para ti.

- Selecciona alimentos de calidad, que nutran tu cuerpo. Opta por alimentos locales, no procesados.

- Que tus comidas sean un ritual: acompáñalas con música instrumental o enciende alguna vela. Come lentamente y mastica muchas veces, olvídate del teléfono, disfruta del olor y sabor de tu comida, esto ayudará enormemente a la digestión y estarás más satisfecha.

- Elige un día a la semana donde tu único objetivo sea relajarte. Haz lo que quieras esa jornada: dormir mucho, leer libros, ver TV o salir con tus amigas, ir al spa, etc.

- Aprende a decir NO. No te obligues a hacer cosas para complacer a los demás, primero debes complacerte a ti mismo.

- Busca apoyo: hablar sobre ti y procesar las emociones con alguien que te escuche, también ayuda mucho a recuperar tu energía.