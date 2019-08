12 ago 2019

Compartir en google plus

Cada postura de yoga tiene una función. Pero esta vez nos hemos querido centrar en una de las más sencillas y que más beneficios aporta. Se trata de viparita karani, un asana invertido que consiste en elevar las piernas y apoyarlas en la pared. De acuerdo con Jessica Matthews, instructora de yoga y autora de Stretching to Stay Young, esta postura proporciona un gran alivio para nuestras extremidades inferiores. "Es un asana aparentemente fácil, pero sorprendentemente beneficiosa", explica en su libro. "Contraresta la cantidad de tiempo que pasamos sentadas o de pie, aliviando las piernas".

No es de extrañar ya que a estas alturas de la vida, el yoga no necesita presentación. Esta disciplina originaria de la India tiene algo que engancha y cada vez son más los adeptos a ella: de hecho, la Federación Internacional de Yoga estimó que este deporte lo practican unos 300 millones de personas. Y es que hacer yoga no consiste en recrear poses bonitas e instagrameables, sino en conectar cuerpo y mente a través del ejercicio.

Cómo realizar viparita karani correctamente

Parece sencillo, pero la colocación lo es todo. Para hacer bien esta postura debemos tumbarnos boca arriba sobre la esterilla y apoyar las piernas en la pared, pegando todo lo posible la espalda a ella. Un truco práctico es comenzar la postura de lado, con los glúteos pegados a la pared e ir subiendo poco a poco hasta formar un ángulo de 90 grados.

Si tienes molestias en las cervicales, Matthews recomienda realizar esta postura con una almohada bajo la cabeza. Y si queremos reforzar más la zona lumbar, también podemos colocar apoyo en esa zona, ya sea un cojín o la propia esterilla doblada. Recuerda que en yoga nunca se debe sentir ninguna molestia.

Reproducir Video: Pincha aquí para descubrir cuáles son los mejores ejercicios para adelgazar piernas y mantenerlas en forma

Una vez hayas conseguido hacer bien la postura de viparita karani, la experta recomienda realizar una respiración consicente (siempre por la nariz), cerrando los ojos y concentrándonos. Puedes estar en este asana de 5 a 15 minutos, dependiendo de lo cómoda que estés.

Es una buena postura que podemos realizar al finalizar las clases de yoga, el entrenamiento en el gimnasio o incluso antes de ir a dormir para relajarnos y conciliar mejor el sueño.