16 dic 2019

Ariadne Artiles tiene una figura envidiable, de eso no hay duda. La modelo madre de una hija es ejemplo de constancia con la alimentación (ya lo pudimos comprobar cuando compartió su zumo secreto 'detox' para desayunar) y el deporte. Muestra de ello son las fotografías que comparte con sus fans a través de su cuenta de Instagram donde podemos verla entrenando y comiendo platos de lo más saludables.

¿Qué muestra uno de los últimos vídeos en el 'feed' de Ariadne? Su entrenamiento en casa. Ya no hay excusa para no entrenar aunque ir al gimnasio se te resista. Y la modelo tiene las claves.

Acompañando a un 'copy' muy motivador podíamos ver a Ariadne haciendo pilates en casa "#laconstanciaeslaclave. La práctica de Pilates es ya una rutina indispensable gracias a los grandes profesionales que me han enseñado a disfrutar de esta práctica. Con estos ejercicios trabajo todo lo que necesito: glúteos, brazos, piernas y core... No hay excusas!". Con los ejercicios que enseña en el vídeo la modelo entrena abdominales y oblicuos, una zona difícil de mantener plana y definida si no se realizan ejercicios específicos para la zona.

Y es que, aunque con el pilates no se gane masa muscular, sí es un deporte que ayuda a tonificar, corregir la postura, ganar fuerza y estilizar la figura debido a sus completos ejercicios.