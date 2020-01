3 ene 2020

Entre polvorones, roscones y turrones necesitamos cambiar de vida. Basta ya de los dulces navideños: toca ponerse en forma después de un mes lleno de excesos. Entre tantas publicaciones de recetas y comilonas, habíamos pasado una de largo. Se trata de una fotografía de Corina Randazzo y del antes y después de su cuerpo. La influencer explicaba que el secreto de su tipazo era la constancia y lo demostraba con una imagen de su cuerpo en la actualidad y con una imagen de hace un año por estas fechas.

En el copy hace una reflexión para todos sus seguidores.

"¿EN QUE BANDO ESTÁS? ¿Mismo malos hábitos que en navidades pasadas o con mejores resultados? Os MUESTRO MI propia experiencia para que veáis la diferencia!!! FOTO DE MIS NAVIDADES PASADAS:

-Menos Constancia

-Excesos Cada Día

-Nada de Ejercicio Durante Las Fiestas

-Poca Fuerza de Voluntad

VÍDEO DE ESTAS NAVIDADES:

-Constancia en el entreno

-Excesos sólo en días claves

-Fuerza de Voluntad

-Autosuperación".

Y continua, "¿Qué si es fácil me preguntan? NO. ¿Cualquiera lo puede conseguir? SI. ¿Qué cómo se consigue? Superándote cada día. AMIGOS MÍOS. A mi también me gusta la pizza, los turrones, la bollaría y las frituras. Y si creéis que no me cuesta no comer mal cada día en fiestas mientras todos comen cosas deliciosas en tus narices ESTÁIS MUY EQUIVOCADOS."

"Claro que me cuesta decir que no a algunos caprichos y claro que tengo días de pereza!! Pero la realidad es que si quieres resultados NO VAN A VENIR SOLOS". Con estas palabras anima a sus fans a entrenar con perseverancia para conseguir resultados a largo plazo. Pero hacerlo no significa dejar de lado los caprichos, algo que también explica.

"Estas navidades he comido chocolates, tartas, mucha pasta casera de mi abuela y muchos caprichos... LA ÚNICA DIFERENCIA respecto a mis navidades pasadas han sido que esta vez NO HE DEJADO EL ENTRENO DE LADO, y que me he dado estos caprichos en días puntuales (el día 24, 25 y 31)... PORQUE TE PUEDES DAR CAPRICHOS Y PUEDES DISFRUTAR DE LAS FIESTAS sin necesidad de dejar tu Salud de lado!!" y continuaba, "Y créeme que no os digo esto para que os sintáis mal (El año pasado cogí kilos y no me afectó en absoluto a mi estado de ánimo, a las dos semanas ya volvía a estar en forma). Os lo digo para que RECORDAROS que no vale dejarlo todo para después, que cada año debemos SUPERARNOS y que SI YO PUEDO es que VOSOTROS TAMBIÉN PODÉIS!! Enserio, DISFRUTA DE LAS FIESTAS y gózalo como el que más, pero no te olvides de CUIDAR DE TI mientras lo haces".

Sin duda, un mensaje muy motivador para las fechas en las que estamos.