27 ene 2020

¿Estás contando calorías, contando los macros, haciendo ejercicio y aún no pierdes grasa? Ya no sabes qué hacer, te desesperas crees que no lo estás haciendo bien y entonces decides en reducir aún más las calorías o hacer ayuno intermitente, o probar con dietas keto, paleo, Atkins, la fruta, entre otras…

Tranquila, no solo te pasa a ti ¡Le sucede a muchas personas! Así que detén un poco ese tren y relájate. Primero debes tener claro que no todo gira alrededor de las calorías, ni todos somos iguales. A la hora de bajar de peso influyen muchísimos factores.

Uno de los factores más comunes por los que la gente no logra su meta es el estrés.

Cuando se trata de perder grasa relajarte y de descansar bien es elemental. Esto se debe al Sistema Nervioso Autónomo. Este se divide en Sistema Nervioso Simpático (que impide perder grasa, y aumenta la ansiedad) y Parasimpático (ayuda a perder grasa, relajarte y dormir bien.)

Las ecuaciones de calorías no toman esto en consideración. El SNA es gobernado por tu subconsciente, por lo que no puedes dominarlo con tus pensamientos. Se ve afectado por el trajín diario.

Video: Cómo controlar los niveles de leptina para adelgazar

Cuando estás preocupado por tus finanzas o cuando vives corriendo para preparar por la mañana a los niños, llegar al trabajo, hacer la compra, ir al médico, etc... se activa el Sistema Nervioso Simpático (zona roja), que hace que se produzca adrenalina y cortisol y es justo por esta hormona que seguimos acumulando grasa.

Llega la tarde al gym, si es que te da tiempo, y estás agotada. Decides hacer HIIT o ejercicios de alta intensidad (elevando más el cortisol que no deja que quemes la grasa) y llegas muerta a la casa. Pensando que solo puedes ver Netflix un momento para relajarte. Este es uno de los tantos escenarios que viven las personas día tras día y uno de los principales motivos por los que les cuesta bajar de peso.

Para muchos, el dormir es el único momento del día donde activan el Sistema Nervioso Parasimpático o zona verde, que es el que te relaja y ayuda a perder grasa, sin embargo, otros igual sufren de insomnio porque han tenido el otro sistema activado, durante todo el día, o sea han estado en zona roja en todo momento.

Este puede ser solo uno de los muchos factores por los que no pierdes grasa. Es importante que busques la manera de mantener equilibrado ambos sistemas. Lo ideal sería que la mayor parte del día domine el Sistema Nervioso Parasimpático, para que puedas perder grasa, estés libre de ansiedad y duermas profundamente.

Hay muchas maneras de relajarte: hacer respiraciones profundas, meditar, practicar actividades que disfrutes, ducharse con agua caliente, escuchar música y prender velas aromáticas, caminar en plena naturaleza, hacer yoga, etc.