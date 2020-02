19 feb 2020

1. Abdominales para un vientre plano

No insistas: la grasa no se pierde de forma localizada, así que hacer tandas de abdominales no hará desaparecer tu tripa. Hasta el Ejército de los EE.UU. ha anunciado que eliminará las rutinas de abdominales de su prueba de aptitud física.

Lo que sí funciona: si quieres un vientre plano opta “por la gimnasia hipopresiva, donde sí hay una activación de los electores de la columna y los del abdomen (el músculo que hace que el ombligo se hunda hacia dentro)”, explica Fito Florensa, director y entrenador de Koa Center.

2. Lo mejor para adelgazar: entrenar a 40º C

El bikram yoga y sus clases a 40º C con un 40% de humedad arrasaron entre aquellos que buscaban alcanzar su peso ideal sin perder el aliento. Pues aquí llegan las malas noticias: esta disciplina no es la mejor opción para perder peso. Desgraciadamente, la grasa no se suda y para despedirse de ella hay que entrenar, no deshidratarse a 40º C.

Lo que sí funciona: si estás buscando perder peso, los estudios sobre ejercicio físico han demostrado que el entrenamiento intensivo interválico es el que logra metabolizar más grasa. “Cuando entrenas de forma corta, intensa y con intervalos, el cuerpo continúa quemando grasa durante las siguientes 48/72 horas”, explica Fito Florensa. Según investigadores de la Universidad Liverpool John Moores, el mejor resultado se obtiene con el 60 HIIT: hacer de 6 a 10 intervalos de ejercicio intenso de 60 segundos con 60 segundos de descanso. Este sistema mejora, en solo seis semanas, la composición corporal, es decir, la cantidad de músculo y grasa que tiene tu cuerpo.

3. Pesas grandes=músculos grandes

De igual forma que hacer abdominales no va a conseguir que luzcas un envidiado six pack, tampoco levantar ruedas de camión en Crossfit logrará que tengas unos músculos hiperdesarrollados. El trabajo de fuerza máxima, que es el que se desarrolla al levantar grandes pesos, no ayuda a que los músculos se agranden.

Lo que sí funciona: el street workout cumple dos de los requisitos para convertirse en tendencia este año, porque se realiza al aire libre y emplea la calistenia, esa disciplina que usa el peso del propio cuerpo para trabajar la fuerza. “El entrenamiento con cargas corporales es una manera sencilla de entrenar al aire libre con cargas moderadas, desde unas sentadillas pasando por unas flexiones en suelo y unas planchas, todo marca la diferencia. Lo básico, funciona”, asegura Mario Félix Pantoja, entrenador de Reto 48.

4. Con ir al gimnasio, basta

Tabata, jumping jack, boxeo... Lo que vende ahora mismo es conseguir la máxima eficacia en el mínimo tiempo de entrenamiento posible, o lo que es lo mismo, que la parte principal del entrenamiento dure 30 minutos, de los cuales descansamos 10, de tal manera que, al final, solo hay 20 minutos de actividad. Pero no es suficiente.

Lo que sí funciona: el ejercicio suave también cuenta. “Una persona puede gastar 0,7 Kcal por kilo de peso y kilómetro si pasea a ritmo rápido. Si camina 140 km al mes (unos 4,5 km al día) gasta 7.000 Kcal, el equivalente a 1 kg de peso. ¿Y a quién no le gustaría adelgazar 1 kg al mes?”, explica el dr. Juan Antonio Corbalán Alfocea, director de la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Internacional (Madrid). La mayor novedad del entrenamiento light es el NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), o lo que es lo mismo, contabilizar la termogénesis producida por actividades que no son ejercicio pero aumentan la cantidad de actividad que realizamos. El entrenador Rober Sánchez, autor de Camina, salta, baila (Plataforma), propone formas muy sencillas de aumentar el movimiento, como convertir al suelo en aliado y sentarnos más a menudo en él.

5. Si no sufres, no has hecho un buen entrenamiento

Olvídate de una vez del “no pain, no gain” [sin dolor no hay beneficio]. “Las agujetas no son un sistema para medir la dureza de las rutinas. Lo importante es generar un estímulo lo suficientemente óptimo para que a la larga genere un beneficio en nuestro cuerpo”, asegura Mario Félix Pantoja. Para prevenir el dolor hay que medir bien la intensidad, el volumen y la carga de trabajo. A veces la diferencia entre una microrrotura saludable y una rotura por exceso de intensidad es muy fina y hay que ir con cuidado.

Lo que sí funciona: las agujetas se tratan haciendo el mismo ejercicio, con los mismos movimientos, al día siguiente... pero a una intensidad inferior. Lo que sí debes olvidarte es de tratarlas con fármacos (y con agua con azúcar), porque ambos remedios no han demostrado ningún efecto. Aún así, hay quien no se resigna a sufrirlas y prueba gadgets como el Xiaomi Yunmai Massage Gun Pro Basic, una pistola de masaje que asegura eliminar esta molestia.