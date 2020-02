10 feb 2020

Puede que trabajes duro para lograr un vientre plano, tonificado y donde se marque un bonito ‘six pack’, pero sentimos decirte que por muchos abdominales que hagas, no lo vas a lograr. Y ojo, que no intentamos desanimarte, sino advertirte. Porque para conseguirlo debes trabajar todas las partes del abdomen, no solo el recto abdominal (la zona central), que es la que solemos machacar cuando realizamos abdominales clásicos. Si lo que buscas son ejercicios para marcar oblicuos, entonces tendrás que centrarte en el transverso abdominal.

Este músculo del abdomen se encuentra en la parte interior y lateral, por debajo del oblicuo interno. Tiene la función de proteger la zona lumbar, mantener la postura y comprimir los órganos de esta parte de nuestro cuerpo. Y, lecciones de anatomía a parte, es el que debes trabajar si quieres que se marquen tus “oblicuos” y definir tu abdomen. Así lo hemos aprendido gracias a Ashleigh Jordan, la experta en fitness que cuenta con casi tres millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte sus rutinas de entrenamiento.

Y entre ellas está esta, que incluye cuatro ejercicios para marcar oblicuos que prometen resultados excepcionales.

1. Twist ruso con balón medicinal (tres series de 30 segundos)

Esta postura, también conocida como giro ruso, es propia de Pilates. Sin embargo, aquí se realiza una variante utilizando un balón medicinal. Para recrearla, túmbate primero en el suelo, boca arriba, y eleva el torso y las piernas, formando una “uve” con los muslos. Deberás tener el abdomen bien activo para mantener el equilibrio. Después, realiza una torsión a cada lado, sosteniendo el balón con ambas manos.

2. Ejercicio del nadador (tres series de 60 segundos)

Para hacerlo deberás tumbarte boca abajo, con los pies y los brazos lo más estirados y rectos posibles. Mantén el cuello recto, pero con la vista siempre en el suelo, para evitar sobrecargar la zona cervical. Después eleva el tronco a la altura del pecho, levantado a la vez el brazo derecho y la pierna izquierda. Cambia de lado en todas las series.

3. Sentadilla con torsión (tres series de 20 repeticiones)

Se trata de una variante de la sentadilla clásica, perfecta para fortalecer también los glúteos. De pie, separa las piernas al ancho de tus hombros. Baja, manteniendo la espalda recta, llevando atrás las caderas. Recuerda que el peso va hacia los talones y que tus rodillas no deben sobrepasar la punta de tus pies. Después gira el torso a un lado, cruzando contigo el balón medicinal. Alterna de lado con cada bajada.

4. Abdominales con mano al talón (tres series de 20 repeticiones)

Tumbada boca arriba, eleva cabeza y escápulas hasta marcar un abdominal. Quédate en esa postura, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, y extiende el brazo derecho, intentando que tu mano toque el talón derecho. Cambia de lado al terminar las tres series.