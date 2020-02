28 feb 2020

Al ver la actuación de Shakira en la Super Bowl, nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, que tenemos que apuntarnos a clases de baile, porque eso a lo que nosotras llamamos “bailar”, comparado con lo que hace la colombiana, es una broma de mal gusto. La segunda es que vamos tarde para la operación bikini, pero al menos ya sabemos qué cuenta seguir para tener una nueva motivación.

Anna Kaiser es la entrenadora personal de Shakiray por sus manos han pasado también celebridades de la talla de Karlie Kloss y Sarah Jessica Parker, por lo que no cabe duda de que sus entrenamientos, funcionan. Ella es la creadora de AKT, una serie de entrenamientos que combinan movimientos de la danza con ejercicios cardiovasculares, de tonificación, intervalos de HIIT, yoga y pilates.

Shakira y su entrenadora pinit

Por ello Anna Kaiser es la entrenadora perfecta para Shakira, pues el baile es para ella el eje de los ejercicios cardiovasculares que practica, así como una de sus mayores pasiones. La cantante entrena seis días a la semana y no se salta jamás un entrenamiento. Teniendo en cuenta cómo ha de ser su agenda, el que nunca se salte su cita con del deporte nos sirve de recordatorio de que no hay excusas para entrenar. A su vez, nos sirve para recordar que tampoco hace falta descansar solo los domingos, a no ser que tengamos en mente actuar en la Super Bowl, y no sé vosotros, pero en la redacción ninguna de nosotras tenemos en nuestra agenda apuntada una cita similar.

Anna Kaiser en pleno entreno pinit

Los entrenamientos de Shakira dependen de sus ensayos. “Ayer tuvo un ensayo realmente largo por la tarde, por lo que por la mañana hicimos una hora de entrenamiento de fuerza. Algunos días tiene sesiones de ensayo aún más largas, por lo que hacemos entrenamientos de 20 minutos”, explica la entrenadora al medio ‘E! News’. Otra nota mental: cuando pensemos que podemos saltarnos el gimnasio porque hemos andado mucho, si tenemos en cuenta la disciplina de Shakira, tenemos que olvidarnos de las excusas e ir igualmente al gym.

Anna Kaiser y Shakira pinit

Kaiser recomienda a sus clientas alternar diferentes tipos de entrenamiento para evitar caer en las redes del aburrimiento y para obtener mejores resultados.

De hecho, Jennifer López es conocida por mezclar diferentes tipos de ejercicios y adora el estudio TruFusion, especializado en entrenamientos practicados bajo altas temperaturas. Pilates, TRX y bootcamp son algunas de las disciplinas que ahí se practican y que ayudan a Jennifer a tener su impresionante silueta.

En cualquier caso, como Anna Kaiser nos pilla algo a desmano (imparte clases en Nueva York) y sus servicios posiblemente no encajen dentro de nuestro presupuesto, seguiremos de cerca sus redes sociales, donde comparte vídeos con tablas para tener un vientre de acero como el de Shakira. Lo cierto es que tras ver la silueta de la cantante, así como la de su entrenadora, no nos extraña que Kaiser se haya convertido desde la Super Bowl en la más aclamada de Hollywood.