4 mar 2020

Lo confirman los expertos… y las fotos de Instagram: estirarse es tendencia fitness este 2020, pero todo tiene un límite. Después de la fiebre por el hot yoga, ahora llegan los posados en posiciones imposibles solo aptas para artistas descartados del casting del Circo del sol. Pero no todo lo que se etiqueta como stretching, es stretching, y Paula Echevarría (y su entrenador personal Iñaki García), lo saben.





VER 12 FOTOS 12 posturas para estirar todo el cuerpo

¿Y cuál es la diferencia entre lo que hace Paula y las contorsiones de Instagram (aparte del sentido común)? “La tendencia actual pasa más por la movilidad articular correcta de nuestras articulaciones que por la elongación y elastificación de nuestros tejidos porque si una articulación es funcionalmente correcta en sus rangos completos nos ayudará a protegernos de las temidas lesiones”, nos explica Mario Félix Pantoja, coach de Reto 48. También dudamos mucho que Paula Echevarría tenga la capacidad de llegar a las posturas imposibles de las gurús del stretching americanas (ni falta que le hace).

Si estamos pensando en apuntarnos a las clases de stretching de nuestro gimnasio lo normal es que el monitor adapte los ejercicios a la movilidad que cada persona. Y eso es lo que se puede ver en la imagen que ha compartido en Instagram Paula Echevarría, que sigue las indicaciones de su entrenador para hacer un ejercicio de movilidad de cadera y de la columna vertebral.

“Cuando vas a hacer estiramientos lo más importante es que, en primera instancia, lleves la posición a un punto que notes que te tira, pero no que te vas a “partir”, porque cuando pasan cinco o diez segundos se activa el reflejo de estiramiento y este te permite flexionarte un poquito más. Y entonces, a partir de ahí, aguantas la posición 10-15 segundos más. Así es como logras mejorar la movilidad y la flexibilidad”, asegura Ángel Merchán, Director en Home Wellness Studio.

Video: Posturas para estirar el cuerpo

Las clases de estiramientos están indicadas para todo el mundo, porque tener una buena flexibilidad es uno de los componentes que debemos mimar para tener una adecuada condición física (junto con la fuerza y la resistencia), aunque a menudo es el aspecto que menos vigilamos de nuestro entrenamiento.

Y por si la vida no te da para dedicar un día de entrenamiento solo a estirarte, recuerda, tanto el yoga como el pilates tienen un gran componente de flexibilidad en sus sesiones. “El yoga es más completo que una clase de estiramientos, porque en las sesiones también se realiza un gran trabajo de fuerza. Lo cual no significa que una clase de estiramientos en sí misma no sea algo muy útil e interesante, pero para la gente que no tiene tiempo tanto el yoga como el Pilates también les sirven para entrenar la flexibilidad”, concluye Ángel Merchán.