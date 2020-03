10 mar 2020 Ana González Rueda

Más del 90% de los practicantes de yoga de nuestro país afirman sentirse mejor desde que comenzaron a hacer asanas. La cifra total de población española que ha probado esta disciplina ya está cerca del 30%. Estos datos, extraídos del primer estudio realizado en España sobre el yoga del Instituto Sondea para Aoom.tv (ahora Gaia), son un reflejo de cómo el yoga está ganando adeptos por momentos. Se trata de alinear mente y cuerpo a través de la respiración. Si además esa conexión tiene lugar en un entorno privilegiado durante un fin de semana, mejor que mejor.

Hay varios tipos de retiros: combinados con cocina saludable, solo femeninos, basados en el silencio... incluso en el corazón de la ciudad.

“Los beneficios que obtenemos en un retiro de yoga no son los mismos que en una práctica semanal o diaria. Vivimos enganchados a los móviles y las redes. Esta experiencia es una forma de darse cuenta de lo poco conectados que estamos a nosotros mismos. Aquí aprendes a sentirte en lugar de pensarte”, explica Candela González, de Yoga Soul, un espacio especializado en retiros en la cuna del yoga, India. El retiro, por lo tanto, promete hacernos despertar, pero ¿qué más nos aporta?

Mar Cabra es periodista de investigación y análisis de datos, y confiesa ser “otra persona” desde que comenzó a ir asiduamente a retiros de yoga a los que llegó “por pura casualidad”. “Que los retiros me hayan servido y haya podido hacerlos es la prueba de que son para todo el mundo: soy hiperactiva, súper habladora, bastante escéptica, un poco cuadriculada y, a pesar de haber alcanzado mis metas laborales, me sentía vacía y sola. Gracias a estos retiros, a los que intento seguir yendo una vez al mes en Ashram Soul Garden (Almería), me di cuenta de que vivía con un desequilibrio: éxito profesional y vacío personal. Eso ya no me pasa”, asegura Mar.

El cuerpo se conoce. Existe una sabiduría interna que va más allá de analizarlo todo. “Hay que escucharse más, parar y preguntarte cómo te sientes de verdad. Entender el mundo de una forma que no te enseñan en el colegio”, asegura Mar Cabra. En la mayoría de estos retiros se combina la práctica de asanas con la meditación. El yoga potencia la unión de cuerpo, mente y espíritu a través de la respiración y una serie de posturas, mientras que la meditación es el “no hacer nada”, centrarse exclusivamente en las sensaciones.

El fin es aprender a no autoexigirse, conocerse de verdad y establecer nuestros propios límites físicos y mentales.

Ideales para todo tipo de personas, en estos retiros, al contrario que lo que la mayoría pueda pensar, “todo es opcional”. “Lo que no quita que la idea es que la experiencia general te dé la visión completa”, cuenta Silvia Muñoz que, junto a su socia Amanda Franco, organizan en The Green Fuel retiros femeninos de yoga y alimentación en casas rurales.

Cada uno sigue sus propios tiempos y aprovecha de manera diferente los retiros. “Yo no fuerzo a nadie a que se lo crea. Soy profesora de yoga; primero trabajo lo físico y luego ya veremos si llegan a lo espiritual. Al final, si siguen en la práctica, seguramente alcanzarán ese punto”, concluye Silvia.