3 feb 2020

Respira. Saludo al sol. Sube, baja. Sube, baja. Haz la vela y vuelta a empezar. Te caen unas gotitas de sudor. Plancha, perro que mira hacia abajo. Sí, seguro que has realizado estas posturas alguna vez. Si no lo has hecho, te animamos fervientemente a hacerlo y pasarte a la vida zen. Desde que hacemos yoga nos sentimos más relajadas, controlamos mejor la ansiedad y hemos aprendido a respirar de forma consciente. Todo son pros con esta disciplina (y además ayuda a mejorar tu desempeño sexual), pero... ¿Alguna vez has probado el yoga aéreo?





VER 7 FOTOS 7 posturas de yoga para dormir mejor

Se ha convertido en una de las últimas tendencias de Instagram. Si pones en la red social #AerialYoga solo encontrarás cuerpos esculturales colgados de telas de colores que desafían a la realidad. Pero tranquila, porque este deporte no tiene nada que ver con eso: cualquier puede hacerlo y es mucho más divertido de lo que crees. ¡Adiós prejuicios!

Se trata de una disciplina relativamente nueva. Se puso de moda hace algunos años y los fanáticos del yoga comenzaron a llevar a cabo esta disciplina a todas horas. ¿Cómo funciona? Te cuelgas de una tela suave drapeada con la que soportas el peso entero de tu cuerpo. Ya arriba, se efectúan poses, tal y como en el yoga tradicional.

¿Lo mejor de todo? Que ejercitarás todos los músculos del cuerpo. Desde los brazos hasta los tobillos. Sí, requiere algo de practica, pero que no cunda el pánico, ya que al principio la distancia con el suelo es muy pequeña.

Video: Los beneficios del yoga para tu salud

¿Por qué tienes que apuntarte a este deporte?

Las razones son sencillas, ¡es divertidísimo!

-No hace falta mucha maña, (ni zapatos): puedes apuntarte a una clase y empezar de cero, no hace falta ningún conocimiento previo.

-Despídete de las horribles abdominales porque el yoga aéreo es una disciplina muy beneficiosa para definir los músculos, y es que, en el momento en el que dejas de estar con los pies en la tierra, comenzarás a estar en contacto con tu core de forma completa.

-Te enganchará la adrenalina: imagina lo agradable que es jugar a volar mientras practicas ejercicio. Ten en cuenta que si te gusta el entrenamiento, lo harás más a menudo y sin esfuerzo.

-Cuando practiques yoga, las posturas serán más sencillas: al coger equilibrio en el aire, siempre y cuando estés encima de la asterilla, todo será más fácil.

-Cuenta como cardio: aunque no lo creas se trata de un ejercicio muy completo si lo realizas de forma asidua.

Nada de impacto: no hay impacto sobre las articulaciones, por lo que podrás beneficiarte de esta practica si tienes problemas, por ejemplo, en las rodillas.

No es zen: no nos entiendas mal, el yoga es una disciplina de 10 por sus beneficios, pero su versión aérea incluye lo mejor de los dos mundos. Te concentrarás al máximo y te olvidarás de tus problemas mientras que tus niveles de adrenalina aumentan.