18 mar 2020

No son muchos los días que llevamos de encierro para intentar frenar el coronavirus, perohay momentos que sí se hacen difíciles a veces. Nuestra rutina ha cambiado por completo, la preocupación aumenta y, por momentos, tendemos a sentirnos algo más alicaídas. Es lo que le ocurre a Cristina Pedroche, que se ha permitido un momento de debilidad para admitir, a través de su cuenta de Instagram, que echa mucho de menos a sus dos compañeras de entrenamiento: Vikika Costa y Maite Aguirre, su profesora de yoga. “Todo volverá, no hay duda. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí la actitud”, ha escrito la presentadora. “Prometo tener mejor actitud, estar más activa e intentar pasarme por aquí más tiempo”.

Y dicho y hecho. Para llevar mejor estos días en casa, Pedroche se ha propuesto marcarse a partir de ahora una rutina de ejercicios para mantenerse activa. Y ya lleva dos clases que ha compartido con sus seguidores. En ellas la hemos visto practicar yoga, disciplina en la que es ya toda una experta. Pero también ha incluido un poco de cardio y tonificación.

Bien sabe ella que el deporte es esencial durante estos días, sobre todo porque ha vivido una sensación con la que seguro que te sientes identificada: “No me apetece hacer nada, solo comer”, ha admitido. “Pero me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días”.

Un propósito que está compartiendo a través de sus stories de Instagram, dando ideas para que podamos copiar en casa y sumarnos también a su objetivo. Su último entrenamiento ha consistido en cuatro ejercicios:

- Tonificar glúteos

- Hacer yoga

- 30 minutos de cardio en bicicleta estática

- Estiramientos

“Me he grabado este vídeo para mi familia, para que se muevan un poco. Porque tengas la edad que tengas, debes moverte”, ha comentado en sus siguientes publicaciones, donde podemos ver un vídeo a cámara rápida de ella haciendo diferentes asanas. “Tomaos unos minutos para encontrar paz, sentir vuestra respiración”, recomienda, mientras la vemos estirar las piernas, tumbada sobre la esterilla.

Un consejo muy necesario a tener en mente estos días.