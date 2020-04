22 abr 2020

Hace tres meses que Ashley Grahamdio a luz a su primer hijo Isaac, y desde entonces, se ha mostrado totalmente trasparente con su experiencia como mamá primeriza. Fotografías de sus estrías y su recuperación postparto, de lo difícil que a veces es ajustarse a la nueva vida que conlleva un bebé... lo cierto es que la modelo es un ejemplo de realidad cuando miramos su cuenta de Intagram.

Es más, el día que subió una imagen presentado a su pequeño en redes sociales ya vaticinaba cómo iba a tratar su maternidad y su postparto: con absoluta normalidad.

Y ahora, 13 semanas después de dar a luz, lo sigue haciendo. La modelo ha aprovechado la cuarentena para comenzar a entrenar. El yoga siempre ha sido una de sus disciplinas favoritas, por eso, no duda en compartir sus entrenamientos y su progreso. Ayer además, explicaba cómo se sentía y animaba a las madres presentes entre sus seguidoras a hacer los mismo, generando así un bonito debate sobre cuándo vuelves a sentirte "como tú misma" después del parto.

La reflexión de Ashley hacía referencia a eso, "13 semanas postparto y empiezo a sentirme un poco más como yo misma después de dar a luz. Mamás recientes, ¿de cuántas semanas postparto estáis? ¿Qué estáis haciendo para sentiros como vosotras mismas otra vez?", escribía. La respuestas no se han hecho esperar y la publicación ya acumula más de siete mil comentarios. La bloguera 'Girl with curves' le dejaba un precioso comentario, "El viaje de cada uno es diferente. Lo más importante es cómo te sientes tú..., a mí me llevó dos años sentirme como antes después de tener hijos -hormonas, cambios en mi cuerpo, problemas para dormir...- ¡Las cosas que hacemos por nuestros bebés, pero vale tanto la pena!", comentaba.

¡Gracias Ashley por ser un ejemplo de 'body positive'! ¡Te aplaudimos desde casa!