3 jun 2020

Ahora que las clases grupales en el gimnasio se han convertido en casi una misión imposible debido a las medidas higiénicas y de seguridad a raíz del Covid-19, volver a tu clase de pilates o yoga puede ser algo más complicado a corto plazo de lo que se creía en un principio. Aunque algunos gimnasios ya han abierto con todas las medidas de seguridad, "la nueva normalidad" no contempla muchas de las disciplinas que antes estaban presentes en nuestra vida diaria. Y es por ello, que las disiciplinas en casa con vídeos de Youtube se han convertido en nuestro pan de cada día.





Desde que empezó en confinamiento hemos probado ballet, danza, yoga, HIIT (y hasta YIIT, una fusión de ambas disciplinas), pero ahora ha llegado la hora del pilates y los ejercicios barre, esta última, una disciplina que se practica en clases con una barra como soporte principal y que al igual que el pilates, está enfocada en la fortaleza del core en todos sus ejercicios. Aunque son muy similares, tienen algunas diferencias entre sí: pero lo cierto es que si has practicado ambas te darás cuenta de que se focalizan en lo mismo: ejercicios muy completos acompasados con la respiración.

Video: Diferencias entre pilates con máquinas vs suelo

Mientras que el pilates se practica en el suelo (aunque también hay modalidades de pie) y con accesorios externos ya sean pelotas u otros elementos para añadir peso, el barre únicamente trabaja con el peso del propio cuerpo y se centra en las repeticiones (casi interminables, si has estado en alguna clase) de los ejercicios. La diferencia primordial con el pilates es que, el barre, te hará sudar: y mucho. Eso no quita que el pilates no sea efectivo, no obstante, es un ejercicio más focalizado en la postura y en la prevención de dolores de espalda u otras molestias musculares a largo plazo a la vez uqe lleva a cabo movimientos pensados al detalle para equilibrar el cuerpo.

Otra de las grandes diferencias es que en el pilates no tiene caboda la imporvisación, algo muy alejado del barre, que se puede comvertir en una disciplina muy completa y entretenida debido a la combinación de ejercicios acompasados con la música, que son perfectos si has sufrido una lesión ya que son en su mayoría de bajo impacto.

¿Con qué disciplina te quedas? Ambas tienen sus pros y sus contras, pero combinar ambas puede ser una muy buena idea, que sin duda, vamos a probar.