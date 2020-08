24 ago 2020

Septiembre no es solo el mes de la vuelta al cole: también es el mes en el que hacemos propósito de enmienda. ¿Ponerte en forma está muy alto en el top diez de cosas que quieres empezar a hacer? Pues seguramente no sepas ni por dónde empezar, especialmente si tienes como objetivo perder peso sin pisar un gimnasio o has oído tanto sobre las maravillas de este o aquel deporte que ya no sabes ni por cual decidirte. Para ponerte las cosas fáciles la Universidad de Medicina de Harvard ha confeccionado un listado de los deportes y ejercicios más interesantes para ponerse en forma si eres un principiante. ¿Quieres saber cuáles son?





1. La natación, el mejor deporte para ponerse en forma

Encabeza la lista de Harvard y no es para menos. La natación es un buen aliado del core, la espalda y es apto para todo tipo de personas porque gracias al agua ejercita los músculos sin poner en riesgo las articulaciones. Pero antes de lanzarte a la piscina sin más ni más, apúntate a unas clases. Aprender la técnica adecuada de respiración y movimiento te evitará lesiones y hará que tu experiencia acuática sea más placentera.

2. El Tai chi, el mejor deporte para nuestro equilibrio

Quizá te sorprenda que la primera incorporación asiática al listado de mejores deportes no sea el yoga, pero los expertos en medicina consideran a esta disciplina china más interesante. Su combinación de ejercicio muscular con meditación en movimiento consigue que la sinergia cuerpo-mente funcione a favor de la salud de todo el organismo.Toda una bendición para ponerse en forma mientras huyes del estrés.

3. Entrenamiento de fuerza, el mejor deporte para las mujeres

Otra sorpresa; por encima del archiconocido deporte aeróbico en Harvard prefieren advertir a las mujeres de que hay que hacer entrenamiento de fuerza. Da igual que lo realices con peso muerto, con mancuernas, con tu propio peso, estático, con intervalos de alta intensidad… Necesitas incorporar ejercicios de fuerza a tus entrenamientos. ¿Los motivos? No solo ayuda a crear masa muscular y refuerza la creación de nuevas células óseas (imprescindible para prevenir la osteoporosis) ejercitar nuestra fuerza mejora el perfil hormonal de las mujeres (incluso en aquellas que sufren ovario poliquístico) y aumenta la quema de grasas hasta 72 horas después de haber finalizado el ejercicio.

4. Caminar, el mejor ejercicio al alcance de todo el mundo

¿No puedes correr media hora seguida? Tranquila, no hace falta que corras, con caminar ya obtienes suficientes beneficios. Además de ayudar a la pérdida de peso y fortalecer el corazón, darse una caminata diaria es un buen sistema para prevenir la depresión. Lo ideal es que te pongas un objetivo a batir en cuanto a distancia y ritmo, porque recuerda, salir a caminar no es pasear viendo escaparates, el objetivo es hacer deporte. Si no sabes cómo, apúntate a un cursillo de Power Walking y aprende lo básico para sacarle partido a tus caminatas.

5. Los ejercicios de Kegel, el mejor ejercicio para el suelo pélvico

¿Quieres un pecho firme, unas piernas delgadas, unos brazos tonificados, un six packs perfecto? Pues no pierdas de vista lo que más importa; lo que está en el interior y no se ve. Hay músculos que nunca se van a ejercitar hagas las series de abdominales que hagas, pero que son tan importantes como los que sí se ven. Tener los músculos del suelo pélvico bien tonificados te ahorrará problemas de salud graves e incómodos.

Y la mejor firma de ponerlo al día es aprender a hacer correctamente los ejercicios de Kegel, algo más complicado de lo que parece, porque la mayoría de las mujeres identifican mal los músculos implicados en el suelo pélvico. ¿Nuestro consejo? Antes de ponerte a hacer contracciones por tu cuenta acude a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico que pueda comprobar cómo anda el tuyo de tono muscular y te guíe en tu primera sesión de ejercicios de Kegel. Hacer mal estos ejercicios es tan malo como no hacer nada en absoluto.